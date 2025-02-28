Невероятное начало весны: скачки давления, прогноз на 8 Марта и весь месяц

Уже завтра в России наступит долгожданная весна, которая в этом году будет крайне переменчивой. Первая половина месяца прогнозируется холодной и морозной, а вторая — аномально теплой. Резкие перепады температур приведут к скачкам атмосферного давления, которые остро ощутят метеозависимые. В Международный женский день в Москве и Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода и снегопад. В остальных регионах праздничный день может стать чуть холоднее, чем последующие сутки. Подробнее о том, какая погода будет в регионах в марте 2025 года, — в материале «Известий».

Когда начнется оттепель: погода на месяц март в Москве и Подмосковье

По словам сотрудницы Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в Москве и Подмосковье средняя температура в марте обычно составляет от −2 до −7 градусов ночью, и от 0 до +5 градусов в дневные часы. В первой половине месяца часто наблюдаются осадки в виде мокрого снега, а во второй — дожди. Однако в 2025 году ситуация с погодой в первом весеннем месяце сложится неоднозначно. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первой половине марта на европейской территории России ожидаются довольно низкие дневные температуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Март — это зимний месяц, поэтому понижение температуры в марте до минус –10... –13 градусов — это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться и прощаться с зимой: еще температуры до −10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — рассказал метеоролог.

Потепления стоит ждать со второй недели марта, когда прибавится число солнечных дней и воздух начнет прогреваться сильнее.

«На самом деле этот месяц будет теплее климатических норм, и весна в этом году наступит гораздо раньше положенной даты», — отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В конце месяца ситуация с погодой стабилизируется: в дневные часы на территории региона температура воздуха будет +2... +4, а в ночные часы — около –3... –5 градусов.

Погода на месяц март 2025 года в СПб и Ленобласти

По прогнозу портала Gismeteo, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области весна начнется с прохладной погоды, характерной в это время года для большей части регионов Северо-Западного федерального округа. Днем температура воздуха составит +1... +4 градуса, а ночью может периодически опускаться до –3 градусов. Во второй половине месяца потеплеет до +5... +8 днем и до +3 в ночные часы. В этот период прогнозируется большое количество облачных и дождливых дней.

Какой будет погода по регионам России в марте 2025 года

В первый весенний месяц россиян могут ожидать частые перепады температур, рассказал Роман Вильфанд. По словам метеоролога, причиной нестабильной погоды в марте является влияние мягкой зимы, которая оказалась значительно теплее, чем в предыдущие годы. Тем не менее весной погодные условия в различных регионах России будут существенно различаться в зависимости от географического положения и климатических особенностей каждого субъекта.

На большей части территории России минусовые температуры могут продержаться до конца марта. В центральных регионах страны синоптики ожидают чередования оттепелей с резкими похолоданиями. Это связано с влиянием атлантических воздушных масс и арктических потоков, которые будут периодически сменять друг друга. Такие перепады температур могут привести к образованию гололеда, что затруднит движение пешеходов и водителей, предупреждают метеорологи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Тверской, Липецкой, Курской, Белгородской и Рязанской областях дневные температуры будут колебаться от +1 до +5, ночные — от +1 до −3 градусов. Теплее всего март будет в Воронежской области. На территории региона ожидается +3... +10 в дневные часы и до −1 ночью. Прохладнее будет в Калужской, Владимирской и Тульской областях. Там прогнозируется до +4 днем и от 0 до −3 градусов в ночные часы. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, особенно в первой половине месяца.

В регионах Северо-Западного федерального округа также не следует ожидать аномально низких или высоких температур в марте. Теплее всего первый месяц весны будет в Калининграде, где ожидается до +10 в дневные часы и +4... –3 градуса ночью. На территории Новгородской области дневные температуры составят от +2 до +7, ночные — около –3 градусов. В Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях и Республике Карелии дневные температуры будут колебаться от –3 до +3, ночные — от –2 до –7. Наиболее ощутимые температурные перепады ожидаются на территории Ненецкого автономного округа. Днем воздух будет постепенно прогреваться от –1 до +2, а ночью температура будет опускаться до 10 градусов мороза. Возможны продолжительные снегопады в первой половине месяца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На территории Южного федерального округа мартовская температура будет традиционно выше нуля. В Краснодарском крае, включая Сочи, в первой половине марта дневные температуры составят +8... +12 градусов, ночью около +4 градусов. В конце месяца воздух прогреется до +16, число ясных дней существенно увеличится. В Крыму в начале марта дневная температура составит +7... +11 градусов, ночью — около +2 градусов. К концу месяца потеплеет до +15 градусов. В ЛНР и ДНР в первые недели марта температура днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, в конце месяца потеплеет до +14 градусов. В Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях дневная температура составит от +5 до +8 градусов. Ночью температура воздуха может опускаться до 0 градусов. К апрелю воздух прогреется до +14 градусов, погода будет преимущественно солнечной.

Согласно данным «Яндекс Погоды», теплый март ожидается и в Северо−Кавказском федеральном округе. В Дагестане, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в первой половине месяца воздух прогреется до +6... +10 градусов, ночью возможны заморозки до –3 градусов. В горных районах возможны снегопады, в низинах пройдут дожди. К концу месяца потеплеет до +13 градусов, осадки станут редкими, а солнечные дни — преобладающими. В Чеченской Республике будет еще жарче. В начале марта дневная температура составит +8... +12, ночью воздух будет охлаждаться до 0 градусов. К концу месяца станет совсем тепло: воздух прогреется до +16 градусов.

В Приволжском федеральном округе синоптики прогнозируют прохладный март с температурами, близкими к климатической норме. В Республике Башкортостан, Марий Эл и Мордовии в первой половине месяца сохранится пасмурная погода с частыми осадками в виде снега. Днем температура составит от +2 до +6 градусов, ночью возможны заморозки до –4 градусов. К середине месяца станет теплее, дневные температуры поднимутся до +8 градусов. Солнечных дней ожидается немного, в основном погода будет облачной. В Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях в первые дни марта будет прохладно, температура воздуха днем составит от +2 до +5 градусов, ночью — до –4. В конце марта возможно потепление до +10 градусов в дневные часы. Холоднее всего начало весны будет в Пермском крае и Кировской области: днем температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, ночами возможны морозы до –7. В первой половине марта ожидаются снегопады, которые к концу месяца сменятся дождями из-за потепления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Уральском федеральном округе март будет холодным, с постепенным прогреванием воздуха к концу месяца. В южных районах возможны оттепели, но в северных сохранится зимний климат. В Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях дневная температура будет колебаться в пределах −5... −10 градусов, ночью похолодает до −12... −15 градусов. В первой половине месяца будут преобладать облачная погода и снегопады. К концу месяца потеплеет до −1... +2 градусов днем, количество солнечных дней увеличится. В Ханты-Мансийске в начале марта ожидаются сильные морозы, до −14 градусов днем и около −18 ночью. К концу марта температурный фон повысится: днем воздух будет прогреваться до −6... −9 градусов. Еще холоднее в марте будет на Ямале: днем температура составит −15... −17, а по ночам может периодически опускаться до −25 градусов.

Жители Сибири могут не опасаться наступления лютых морозов: мартовская температура останется в пределах нормы. В Хакасии, Барнауле и Красноярском крае в начале месяца сохранится зимняя погода: днем −5... −8, а ночью — до 14 градусов мороза. К концу марта дневные температуры поднимутся до 0... +4 градусов. В Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях дневная температура составит −6... −13, а в ночные часы будет опускаться до −5... −18 градусов. К концу месяца может значительно потеплеть — до +1... +4 в дневные часы. Атмосферное давление будет повышенным , сохраняется высокая вероятность обильных снегопадов. Сильнее остальных придется утеплиться жителям Тувы: в Кызыле и других районах республики март начнется с ощутимых морозов. Днем температура может опускаться до −15 , а ночью — до 23 градусов мороза и ниже. Но в конце марта придет долгожданное потепление: воздух прогреется до −7... −2 градусов днем и до −10 ночью.

На Дальнем Востоке первый месяц весны станет периодом снегопадов, сменяющихся короткими оттепелями и похолоданием. Такие температурные скачки обусловлены нестабильностью атмосферных фронтов, периодически перемещающихся на территорию округа с Тихого океана. В Бурятии, Анадыре, Благовещенске, Чите и Хабаровске в начале месяца ожидается −8... −13 градусов днем и −15... −20 градусов в ночные часы. К концу месяца на территории регионов потеплеет до +2... +5 градусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Относительно теплый март метеорологи прогнозируют в Приморском крае. Во Владивостоке ожидается −3... +2 градусов днем и −5... −8 ночью. К концу месяца температура повысится еще больше — до +6... +9 градусов. В Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Амурской области дневные температуры будут держаться в пределах −5... −9 градусов. Ночами температура может периодически опускаться до 15 градусов ниже нуля. Ожидаются снегопады и штормовой ветер. К концу марта температура повысится до 0... +6 градусов.

В Якутске март начнется с сильных морозов: днем температура воздуха составит −20... −25 градусов, а в ночные часы и вовсе похолодает, до −30... −35 градусов. Ветер и низкое давление усилят ощущение жгучих морозов. Как и в большинстве регионов, к концу месяца станет теплее: дневные температуры поднимутся до −10... −15 градусов.

Прогноз погоды на 8 Марта в 2025 году

По данным метеорологов, в субботу, 8 марта 2025 года, в Москве и Московской области ожидаются пасмурная погода и снегопад. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до +3 градусов , а ночью опустится до –1. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 745–755 мм ртутного столба , что близко к норме. Вместе с тем синоптики отмечают, что после праздничной даты температура воздуха в Москве может подняться еще выше.

«Начнется медленное отступление морозов. Появится тенденция к перестройке атмосферы. <...> Март порадует горожан аномальным теплом», — сообщил Евгений Тишковец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На 8 Марта в Северной столице также будет довольно хмурая погода. Согласно прогнозам метеорологов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. Снегопад начнется около 06:00 и продолжится до позднего вечера. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от –2 до +3 градусов , а ночью опустится до −1. Ветер ожидается преимущественно южный, 3–5 м/с. Атмосферное давление составит 755–760 мм ртутного столба. Метеорологи отмечают, что весна 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается теплее климатической нормы на полтора-два градуса, что может привести к раннему таянию снега и появлению подснежников.

В остальных регионах России погода в Международный женский день будет преимущественно морозной. В Новосибирске ожидается солнечная ясная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут –2 градуса, ночью похолодает до −7. На территории Уральского федерального округа 8 марта тоже ожидается приятная, относительно теплая погода. В Екатеринбурге днем температура поднимется до нуля, осадков не ожидается. Прогнозируется северо-западный ветер 3–6 м/с, который может усилиться к вечеру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В столице Татарстана в праздничный день ожидается около +2 градусов в дневные часы и до −4 ночью. Днем может начаться небольшой снегопад. На юге страны будет относительно прохладно для этого времени года. В Краснодаре днем прогнозируется +10 градусов, которые будут ощущаться как +1. Небо будет облачным, но вероятность осадков низкая. Северо-восточный ветер 4–6 м/с усилит ощущение холода. В Приморье на праздник 8 Марта ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +3 градусов, возможен небольшой дождь , который усилится к вечеру.

Повышение атмосферного давления: влияние на человека

Атмосферное давление — это сила, с которой воздух давит на поверхность Земли. Оно изменяется в зависимости от погодных условий, высоты над уровнем моря и движения воздушных масс . Повышенное давление обычно наблюдается в периоды антициклонов, когда в атмосфере преобладают сухие и устойчивые воздушные массы.

Повышенным давлением считается показатель выше 765 мм ртутного столба. В этот период метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт — головные боли, раздражительность, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления . Особенно чувствительны к таким изменениям гипертоники, пожилые люди и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем