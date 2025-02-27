Синоптик предупредил о пасмурной погоде и небольшом тепле в Москве 8 марта

Пасмурная погода ожидается в Москве в Международный женский день, 8 марта. Об этом начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил в четверг, 27 февраля.

«Пасмурная погода прогнозируется в столице 8 марта, преимущественно без осадков, ночью небольшой минус и днем температура до +3 градусов», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что в ближайшие дни в столице выпадет снег.

«Небольшой снег выпадет 2 марта, и 5–6 марта ожидаются осадки в виде снега, то есть к 8 марта снег еще будет лежать», — заключил он.

Ранее в этот день в Москве снег начал превращаться в пар из-за резких перепадов температуры, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с сайтом kp.ru.

Он объяснил, что при ярком солнце происходит необычная ситуация — так называемая сублимация. Снег под воздействием солнечных лучей трансформируется в водяной пар, минуя жидкую фазу, сообщает 360.ru.

Накануне Вильфанд спрогнозировал морозы до 10–15 градусов в Москве до конца рабочей недели. По его словам, 28 февраля станет последним холодным днем, после чего начнется потепление. В Гидрометцентре также продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля.

25 февраля столичные власти приняли решение отменить проведение недели «Лыжни России» и Лыжной ретрогонки, передает НСН. Мероприятия, которые ранее уже были перенесены на первую неделю марта, были окончательно отменены из-за погодных условий, уточняет «Москва 24».