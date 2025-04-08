Лежал и падал: долго ли будут идти снегопады в Центральной России

Сразу несколько городов Центральной России в начале апреля засыпало снегом. В Смоленске даже оказался побит суточный рекорд по количеству осадков. В Москве высота сугробов достигала 20 см — это третий результат за всю историю метеонаблюдений для этих дней. Коммунальным службам пришлось вывести на улицы технику и людей, чтобы оперативно ликвидировать последствия. Зимняя погода сохранится как минимум до середины следующей недели, считают метеорологи. Подробнее о том, когда ждать возвращения весны, — в материале «Известий».

Сколько снега выпало в Москве

Воскресенье, 6 апреля, оказались на третьем месте за всю историю метеонаблюдений в Москве по количеству осадков для этого дня, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Мы ожидали, что выпадет больше 10 мм осадков и будет установлен новый суточный рекорд, но этого не случилось. На ВДНХ выпало всего 7 мм осадков, высота снежного покрова в понедельник, 7 апреля, достигла 9 см, — сообщила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако, по ее словам, снежный покров оказался неравномерным. Так, ближе к центру Москвы за сутки выпало 13 мм осадков.

— Норма для апреля — 37 мм осадков, то есть на метеостанции ВДНХ выпало 20% от нее, а где-то и более того, — добавила Татьяна Позднякова.

Городским службам столицы пришлось в усиленном режиме ликвидировать последствия снегопада. На улицах вновь появилась снегоуборочная техника, проезжие и пешеходные зоны обрабатывали реагентами, чтобы не допустить гололеда, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

«Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — подчеркнули там.

В понедельник в столице очищали от снега и наледи кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий и воронки водостоков. Места проведения работ огородили специальными лентами, чтобы пешеходы не оказались в зоне падения снега.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Городские службы продолжают бороться с последствиями непогоды. На улицах работают бригады ручной уборки и коммунальная техника», — заверили в Комплексе городского хозяйства.

Апрельский снегопад в столице оказался не самым сильным за всю историю, зато суточный рекорд по осадкам был установлен в Смоленске, отметила Татьяна Позднякова. Там выпало 11 мм осадков, что превысило достижения 1961 и 1992 годов.

Сколько продлится зима в апреле

Снегопады над столичным регионом продлятся как минимум до среды, 9 апреля, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Снегопад затянется, то прибавляя в силе, то ослабевая, практически до среды. Так что работы коммунальным службам еще прибавится, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сколько в итоге выпадет снега, прогнозировать сложно, добавила Татьяна Позднякова.

— Потому что по территории столичного региона разброс по количеству осадков и высоте снежного покрова довольно значительный, — обратила внимание она. — В Клину и Дмитрове высота сугробов меньше, а на востоке и юге — больше. На юге Москвы высота снежного покрова достигала в понедельник утром 20 см.

Ко вторнику, 8 апреля, центр циклона, который засыпал столичный регион снегом, сместится в сторону Ивановской области.

— Но мы ночью с понедельника на вторник всё равно ожидаем снег. А во вторник по Москве и области снег, местами сильный. Может выпасть от 2 до 4 мм осадков, прирост снежного покрова будет видимым, — полагает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На фоне температуры воздуха, близкой к нулю градусов, выпавший снег в понедельник постепенно тает. Кроме того, от почвы также идет приток тепла, потому что она была прогрета накануне снегопада.

— В последующие дни температура воздуха будет отрицательной ночью и днем, а в среду температура воздуха будет ниже нормы почти на 9 градусов. Поэтому на скорое таяние снега рассчитывать не приходится, — отметила Татьяна Позднякова.

Снежный покров сойдет к середине следующей недели, добавила она.

— К празднику Пасхи, который отмечается 20 апреля, столичный регион должен освободиться от снежного покрова, — указала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Долгожданное потепление придет с берегов Балтики, добавил Александр Шувалов. В Калининграде, по его словам, уже в субботу, 12 апреля, потеплеет до 12 градусов, а с 13–14 апреля температура воздуха будет приближаться к 20 градусам.

— И такая погода с временным лагом в два-три дня транслируется и в центральные области Европейской части России. Так что к середине будущей недели и Москва, и Калуга, и Брянск окончательно простятся со свалившимися с неба сугробами, — заверил он.

Как следить за здоровьем в период похолодания

В период похолодания важно внимательно относиться к своему здоровью, напомнила «Известиям» заведующий поликлиникой на ст. Александров КБ «РЖД-Медицина» Полина Литвиненко.

— Во-первых, не допускайте переохлаждения. Оно чревато снижением иммунитета, а это благодатная почва для вирусных инфекций. Выбирайте одежду по погоде, не забывайте о шапке или капюшоне, перчатках и носках, перед выходом на улице уточняйте прогноз погоды, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Важно также соблюдать режим сна, добавила врач.

— У каждого норма индивидуальна: кому-то достаточно 7–8 часов, кому-то больше или меньше. Создайте комфортные условия для полноценного сна: проветривайте спальню, используйте удобную подушку, одеяло и матрас, отложите мобильный телефон как минимум за час до сна. Вставайте и ложитесь в одно и то же время как в будние дни, так и в выходные, — подчеркнула она.

Не стоит пренебрегать занятиями спортом, добавила врач. Это могут быть как легкие пешие прогулки на свежем воздухе, так и активные нагрузки в помещении, такие как йога, плавание, фитнес.

— Спорт поможет активизировать мышцы, улучшить кровообращение, а также подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Добавьте в ежедневное расписание дня 15–30-минутную утреннюю разминку — она поддержит ваш иммунитет и настроит на продуктивный день, — подчеркнула врач.

После зимы организм может испытывать дефицит витаминов и минералов, обратила внимание Полина Литвиненко. Восполнить его можно с помощью разнообразного питания. В рацион желательно включать больше свежих фруктов и овощей.

— Также употребляйте в пищу достаточно белка: мясо, рыбу, яйца, птицу, бобовые, сложных углеводов, таких как каши, крупы, цельнозерновой хлеб и ненасыщенных жиров — орехов, авокадо, семечек, жирных сортов рыбы, — отметила врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При первом недомогании надо обращаться к специалистам, добавила она. Упадок сил может свидетельствовать о том, что организм испытывает дефициты, которые нужно восполнить, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы он назначил обследования и дал рекомендации.