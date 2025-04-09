«Большая Евразия будет интегрироваться»

Большое Евразийское партнерство — экономико-цивилизационный проект, способный сблизить геоэкономические центры континента. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук . По его мнению, укрепление экономических связей и снижение барьеров в Евразии будет происходить на фоне демонтажа системы международной торговли. А усиление новых тарифных и нетарифных мер поспособствует углублению интеграционных процессов. Введение же Штатами торговых пошлин вице-премьер рассматривает в контексте процесса деглобализации. О формировании новых общих рынков в ЕАЭС и ближайших перспективах развития БЕП — в эксклюзивном интервью Алексея Оверчука «Известиям» .

«У РФ есть видение взаимодействия в рамках Большого Евразийского партнерства»

— В последние годы на постсоветском пространстве заметно укрепили свою значимость такие интеграционные объединения, как Союзное государство, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество независимых государств (СНГ). При этом в России стали активнее говорить о Большом Евразийском партнерстве (БЕП) — инициативе, выдвинутой Владимиром Путиным еще в 2015 году. В чем значимость БЕП и наших интеграционных объединений с практической точки зрения?

— БЕП — это экономико-цивилизационный проект, инициированный нашей страной, дающий реалистичные ответы на вызовы современности . Определяющим фактором, влияющим на развитие международных экономических отношений, стало формирование многополярного мира с новыми геоэкономическими центрами, значительная часть которых располагается в Евразии.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук (третий слева) участвует в общем фотографировании глав делегаций стран-участниц саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В нашем регионе такими центрами интеграционного развития являются Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств. Одновременно в Евразии происходят аналогичные процессы. Китай реализует инициативу «Пояса и пути», функционируют ШОС, АСЕАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Диалог по сотрудничеству в Азии и другие организации. Особую роль будет играть АТЭС как диалоговая площадка, обеспечивающая взаимосвязанность Азии и Америки. Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда входят все четыре крупнейшие по паритету покупательной способности экономики мира, формируется новый мощнейший экономический центр. Все здесь стремятся найти ответы на проблемы перехода к новому социально-экономическому укладу, климата или деглобализации, включающей демонтаж системы мировой торговли, разрыв хозяйственных связей, сдерживание, и находят их в развитии интеграционного сотрудничества в масштабах Евразии .

В практическом плане БЕП — это сотрудничество по созданию сети международных торговых и инвестиционных соглашений, связанной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей бесшовную логистику, формирование сети экономических коридоров, включая зоны свободной торговли , создание единого цифрового пространства, основой которого будет функциональная совместимость национальных информационных систем, взаимная поддержка в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитие независимой и безопасной платежной инфраструктуры, а также интеграция в области научно-технических исследований. Во всех этих сферах страны нашего региона уже имеют значительный опыт интеграционного строительства.

Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov

В Союзном государстве России и Белоруссии воплощается подход «две страны – одна экономика». Речь идет о создании единого экономического пространства с беспрепятственным взаимным доступом на рынки друг друга . Например, создание более удобных условий для использования электронной цифровой подписи при участии экономоператоров наших стран в государственных закупках или же осуществлении прямого взаимодействия на уровне B2B. Установление более комфортных мобильных тарифов, приближенных к тем, что действуют в домашнем регионе. Улучшение приграничного пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Увеличение пропускной способности наших железных дорог. Расширение маршрутной сети авиационного сообщения. Или более глобальные вещи — такие, как общая промышленная политика, общая сельскохозяйственная политика, общая политика в социально-гуманитарных областях. Все это делается, чтобы на территории любой из двух стран наши люди и компании чувствовали себя как дома.

Многое из того, что мы делаем вместе с Белоруссией, потом реализуется на пространстве Евразийского экономического союза , куда входят пять стран, договорившихся об общей таможенной границе, внутри которой должно обеспечиваться свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Следствием этого является необходимость выстраивания общих рынков и соответствующих требований к ним. При этом ЕАЭС — сугубо экономическое объединение, где решения принимаются на основе консенсуса.

СНГ — старейшее объединение, которое создали в 1991 году, чтобы уменьшить негативные последствия распада единого государства, прежде всего в гуманитарной сфере. Сегодня в рамках СНГ активизируются процессы, которые говорят о том, что этот формат начинает играть более важную роль в экономике. Например, в 2023 году было подписано и вступает в силу соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Существенные показатели роста экономик стран СНГ в значительной степени стали следствием практической реализации российского видения модели интеграционного взаимодействия. Эти наработки вызывают растущий интерес у других стран Евразии и за ее пределами, что открывает хорошие перспективы для БЕП .

— К слову, одно из значимых достижений России и Белоруссии — отмена роуминга. С 1 марта 2025 года жители двух стран могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по комфортным домашним тарифам. Обсуждает ли Россия сейчас переход на более комфортные тарифы с другими странами?

— Речь идет о введении мобильными операторами комфортных тарифов, приближенных к условиям домашнего региона. С Белоруссией, прежде чем появились первые ощутимые результаты, переговоры заняли более четырех лет . Зато теперь, приезжая в Белоруссию, приятно видеть заметную разницу в стоимости звонков и мобильного интернета по сравнению с другими странами.

Конечно, хочется иметь аналогичные условия на всем пространстве ЕАЭС. Поэтому мы инициировали дискуссию на площадке Евразийской экономической комиссии. Сейчас проходим этап, когда не все готовы нас поддержать. Мобильные операторы обеспокоены, что введение тарифов, приближенных к домашнему региону, негативно отразится на их доходах, и стремятся оттянуть решение этого вопроса. Предстоит убедить коллег, что снижение платы за услуги приведет к росту мобильного трафика между нашими странами, который сгенерирует для операторов доход больший, чем они имеют сегодня. Будем вести переговоры, проводить пилотные проекты, находить технические решения, разрабатывать и принимать документы. Процесс длительный, требующий терпения и постоянного неослабевающего внимания. В принципе, так решения и принимаются, но зато в итоге консенсус .

«В этом году рассчитываем провести первые тестовые торги»

— В конце прошлого года было зафиксировано, что рынок газа в ЕАЭС уже сложился в том виде, в котором он фактически есть. Ранее вы заявили, что в ЕАЭС значительно продвинулись в части электроэнергетического рынка. Правильно ли я понимаю, что этот рынок в ЕЭАС так же уже сложился?

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Для формирования общего электроэнергетического рынка в прошлом году мы завершили подготовку базовых документов, формирующих его архитектуру . Утверждены правила взаимной торговли электроэнергией, правила информационного взаимодействия участников рынка и правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений энергосетей. На завершающей стадии находится подготовка технических и регламентных документов, которые детализируют процессы взаимодействия участников рынка. По сути, нормативный каркас для запуска рынка уже готов. Основная задача сейчас — отладить практическое взаимодействие участников торговли. В этом году рассчитываем провести первые тестовые торги.

Электрический энергорынок — наиболее сложный с точки зрения структуры организации торговл и. Мы формируем уникальный механизм торговли электроэнергией, позволяющий в живом режиме заключать контракты и балансировать энергопотоки сразу между пятью государствами. Полноформатный запуск рынка запланирован с 1 января 2027 года.

Что касается газового рынка, то эта дискуссия началась еще в 2011 году, когда видение рыночных процессов было иным. Тогда смотрели на опыт Европейского Союза — на то, как они развивают систему газовых торгов. Однако, время показало, что для государств-членов ЕАЭС наилучшими являются условия, которые определены долгосрочными контрактами на поставку газа в эти страны. То есть, отношения, которые в ЕАЭС сформировались между продавцом и покупателями, — это есть наш общий рынок.

Фото: РИА Новости

Природный газ из России играет ключевую роль в энергобалансе большинства стран Союза . При этом стоимость природного газа для партнеров по ЕАЭС значительно ниже, чем на европейском рынке. Это дает экономикам наших союзников ощутимые конкурентные преимущества. Главы государств-членов ЕАЭС в декабре прошлого года это подтвердили.

— Каковы перспективы договоренностей по общему рынку нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС?

— Исходим из того, что цена на нефть формируется на мировых рынках. У нас почти согласован проект базового международного договора и правил торговли. Рассчитываем на практический запуск торгов в 2027 году, но, главное — не сроки, а соблюдение интересов.

— В СНГ есть страны, с которыми у России натянутые отношения, в частности, Молдавия. Так, в конце марта МИД республики предписал троим сотрудникам посольства России покинуть Молдавию. РФ ответила зеркально. Видит ли Москва возможность для дальнейшего сотрудничества с Кишиневом?

— Хотелось бы иметь с этой страной нормальные отношения. Тем более, что Молдавия остается членом СНГ и государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Правда, в Кишиневе нашли какие-то юридические зацепки и перестали считать себя государством-наблюдателем, хотя, совершенно зря. Статус наблюдателя при ЕАЭС не накладывает обязательств, но дает возможность погрузиться в его внутреннюю кухню и участвовать в экспертных дискуссиях, не говоря уже регулярных встречах глав государств и правительств. Если бы они мыслили категориями расширения рынков сбыта и увеличения доходов своих людей у себя дома, то такая работа им была бы полезной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

— При этом мы открыты к тому, чтобы Молдавия вернулась как страна-наблюдатель в ЕАЭС?

— Связи между Россией и Молдавией носят глубокий характер и еще проявят себя. Нужно время.

— При этом фиксируется рост экономического взаимодействия России и Грузии. Так, по данным грузинской статистики, товарооборот наших стран в 2024 году составил $2,53 млрд, увеличившись на 5,4%. Хотя у РФ и Грузии с 2008 года нет дипотношений, готова ли Москва привлекать Тбилиси к сотрудничеству в рамках БЕП?

— Грузия – наш ближайший южный сосед . Долгие годы мы жили вместе, но потом произошли события, которые разделили нас. Сегодня туда возвращаются российские туристы, возобновилось авиасообщение, упрощен визовой режим, сотрудничают представители делового сообщества, растет торговля, восстанавливаются человеческие связи. Грузия отказалась от участия в антироссийских санкциях и, как теперь известно, не стала жертвовать собой ради чужих интересов. Самостоятельность и географическое положение Грузии в Евразии дают хорошие возможности для развития .

«Сопряжение ЕАЭС с «Поясом и Путем» — это пример формирования новых взаимоотношений»

— С 2015 года в России говорят о концепции сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Каких успехов уже удалось достичь и что планируется сделать в ближайший год?

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

— Идея сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Пояса и пути» была сформулирована в 2015 году. Она реализуется на основе подписанного в 2019-м соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, а также диалогового механизма по сопряжению.

В рамках соглашения работает Совместная комиссия. Она, например, рассматривала таможенное взаимодействие, упрощение процедур торговли, техническое регулирование, применения санитарных и фитосанитарных мер, отраслевое сотрудничество, электронную торговлю.

В 2023 году принята дорожная карта развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР. Она посвящена решению проблем транспортно-логистического транзитного потенциала и совершенствованию процедур обработки грузов на международных пунктах пропуска, что включает цифровизацию железнодорожных грузоперевозок. Также она касается вопросов торговой политики, оказывающих существенное влияние на международную торговлю, и проведения совместных исследований различных сценариев углубления торгово-экономического сотрудничества, включая упрощение процедур торговли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На фоне демонтажа системы международной торговли, в Евразии будет происходить поиск возможностей для укрепления экономических связей и снижения барьеров, препятствующих движению товаров, услуг и капитала . Эти интеграционные процессы будут крепнуть по мере того, как будут усиливаться новые тарифные и нетарифные меры, а также расти понимание, что так, как раньше, уже не будет. Поэтому Большая Евразия будет интегрироваться вокруг идеи формирования макрорегионального по возможности, безбарьерного рынка. Сопряжение ЕАЭС с «Поясом и Путем» — это пример формирования новых взаимоотношений.

«Нынешняя риторика Европы не способствует здравому диалогу»

— США объявили о введении торговых пошлин до 50% не только в отношении Китая, но и свыше 180 стран. При этом новые ограничения не коснулись, в частности, России. Ожидают ли в правительстве РФ, что пошлины могут быть также введены против РФ, но просто позже?

— Введение этих пошлин не является случайным. Его следует рассматривать в контексте процесса деглобализации. Для этого вспомним, почему возникла глобализация и какие задачи она решала.

Глобализация появилась в конце 40-х прошлого века . В тот период СССР, как страна победитель, пользовался огромным авторитетом в мире, многие западные интеллектуалы были сторонниками коммунистической идеологии, а основывавшаяся на общественной собственности на средства производства плановая экономика демонстрировала самые высокие темпы роста. Казалось, еще чуть-чуть и советская модель победит во всем мире.

В США это воспринималось как угроза обществу, основывающемуся на демократии и частной собственности. И они задумались о формировании такой глобальной системы, которая бы позволила на экономическом поле выиграть эту идеологическую гонку.

В результате появилась глобализация. Страны, соглашавшиеся участвовать в сдерживании развития СССР, развивать рыночную экономику и избегать конфликтов между собой получали от США защиту, доступ к финансовым ресурсам, технологиям, образованию, безопасным морским путям и американскому рынку . Ведущая роль в этой системе отводилась доверию к доллару, ставшему мировой валютой. Страны-бенефициары глобализации имели возможность инвестировать высвобождавшиеся средства в собственное развитие и демонстрировать преимущества рыночной экономики. Достаточно сравнить современные виды столиц стран Юго-Восточной Азии с открытками 50-60-х годов прошлого века.

Однако у любого человека, посещавшего США на протяжении последних нескольких десятилетий, не могло не возникать ощущение, что эта страна все больше отстает в своем развитии от Европы, Китая и стран Юго-Восточной Азии , основных бенефициаров глобализации. Очевидно, президент Трамп, девелопер, построивший целый ряд знаковых объектов архитектуры, уделявший огромное внимание деталям своих инвестиционных проектов и потративший много сил на улучшение городской среды в городе Нью Йорке, это тоже видел.

США взвалили на себя львиную долю расходов, необходимых для поддержания этой огромной системы, и, казалось, не замечали ущерба от этой политики. В декабре 1991 года СССР прекратил свое существование, и первопричина глобализации исчезла. Зачем США еще три десятилетия продолжали терпеть накапливающийся государственный долг, дефицит бюджета и отрицательный баланс внешней торговли — требует отдельного исследования . Сегодня, по сути, выставлен счет за процветание, достигнутое благодаря тому, что США на протяжении почти 80 лет несли соответствующие расходы.

Повышение тарифных барьеров, — это не только реализация администрацией Трампа рационального подхода к бюджету своей страны, но и создание стимулов для формирования новой экономики на территории США . Очевидно, что момент выбран идеально. Мир на смене технологических эпох, внедрение передовых технологий требует новых инвестиций, и президент Трамп создает условия для того, чтобы эти инвестиции направлялись в его страну, а остальные оставались со старыми технологиями и неконкурентоспособными производствами. При этом он глобально берет под контроль и обеспечивает своей стране доступ к минеральным ресурсам, необходимым для осуществления энергетического перехода и цифровой трансформации. Таким образом он стремится сохранить лидерские позиции США в мире, что и обещал своим избирателям. Естественно, это всё требует времени.

Что касается нашей страны, то, с одной стороны, в отношении нее и так введено рекордное количество санкций, нацеленных на сдерживание нашего развития, а, с другой стороны, все-таки Россия не имеет значимой торговли с этой страной.

— На фоне активизации контактов между Москвой и Вашингтоном, прорабатываются ли в правительстве России конкретные предложения по выстраиванию и восстановлению торгово-экономического сотрудничества с США?

— Слишком долго наши страны не разговаривали и слишком много проблем накопилось. Например, перед человечеством остро стоят проблемы продовольственной безопасности. Вопросы обеспеченности продуктами питания в отдельных странах Глобального Юга могли бы решаться более эффективно при устранении ряда торговых барьеров, препятствующих движению товарных потоков. Действуя согласованно, каждая из наших стран могла бы внести свой вклад в их решение. Могут быть и другие темы, где, мы могли бы сделать мир вокруг нас лучшим местом для жизни. Следствием такой работы, в какой-то степени, может стать восстановление торгово-экономического сотрудничества.

— В условиях, когда США вводят пошлины и в отношении своих европейских союзников, существует ли возможность для укрепления сотрудничества России и Евросоюза в рамках Большого Евразийского партнерства?

— Это у европейцев надо спросить, готовы ли они к какому-либо конструктивному сотрудничеству с Россией. Нынешняя риторика Европы не способствует здравому диалогу, как и росту ее инвестиционной привлекательности .

Об этом можно долго говорить, но основная проблема Европы в том, что у нее почти нет собственных ресурсов. В основе ее современного богатства лежат внешние источники. На протяжении веков Европа занималась колонизацией, вывозила ресурсы из стран Азии, Африки и Латинской Америки, вела работорговлю. Исчерпав возможности колониального расширения, в ХХ веке Европа инициировала глобальные конфликты, в основе которых лежало стремление перераспределить ресурсы в колониальных владениях, а также получить контроль над ресурсами СССР.

Переустройство послевоенного мира, в том числе, следует рассматривать и как попытку умиротворения Европы. Кстати, США, если отбросить существовавший фактор сдерживания коммунистической идеологии, а также русофобию, в первую очередь, всегда были обеспокоены поведением Европы , возможностью новой войны на континенте и потенциальной угрозой необходимости потери американских жизней в новом европейском конфликте.

Даже в 2013 году, предусматривая в соглашении об ассоциации с Украиной создание зоны свободной торговли, ЕС, стремившийся расширить свои рынки сбыта и получить доступ к украинским ресурсам, игнорировал наличие существовавшего в рамках СНГ режима свободной торговли, что задевало экономические интересы нашей страны. Произошедшее — в том числе, прямое следствие этих противоречий. Сейчас, продвигая свои интересы в Закавказье и Центральной Азии, Евросоюз продолжает игнорировать экономические договоренности, действующие в рамках СНГ и ЕАЭС и не хочет признавать того, что в современном мире следует договариваться.

Речь должна вестись о субстантивных экономических договоренностях, как это, например, было, когда СССР и Европа условились о взаимовыгодной поставке энергоресурсов на западную оконечность большого Евразийского континента. Те решения в 60-х и 70-х годах ХХ века принимались руководителями, пережившими ужасы Великой Отечественной Войны и понимавшими, что, обеспечивая Европу дешевой энергией, СССР покупал себе возможность мирного развития.

У России есть видение взаимодействия в рамках Большого Евразийского партнерства. Это видение мирного взаимовыгодного развития, где есть место и Европе .

«Нам всегда будут интересны новые пути, ведущие к новым рынкам»

— В феврале Евразийская экономическая комиссия сообщила о готовности подписать в этом году соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ. Не исключено, что вскоре могут быть заключены подобные соглашения с Индией, Индонезией, Монголией и другими государствами. Что это нам дает?

— Заключаемые ЕАЭС соглашения о свободной торговле, являются частью движения к Большому евразийскому партнерству. Они обеспечивают лучшие конкурентные условия для экспорта, создают возможности зарабатывать на зарубежных рынках и расширять наши экономики.

— Как от создания новых зон свободной торговли смогут выиграть конечные потребители?

— Участники ЗСТ взаимно открываются для импорта оговоренного круга товаров. На внутреннем рынке происходит расширение товарной номенклатуры, увеличивается предложение. Конкуренция стимулирует улучшение качества товаров, а также способствует снижению цен для конечных потребителей. Соответственно, активизируются факторы, снижающие стоимость потребительской корзины и инфляции, что, в свою очередь, оказывает влияние на стоимость кредитования. Если при этом поддерживать баланс, учитывающий интересы собственных производителей товаров и услуг, создавать лучшие условия для продвижения своего экспорта, то в совокупности это все может положительно влиять и на уровень потребления, и на развитие экономики страны.

— Фиксирует ли Россия попытки западных стран сорвать переговоры по созданию зон свободной торговли?

— Создание условий для свободной торговли — это интеграция, укрепление тех или иных экономик, связей и союзов, и, конечно, это не всегда всем нравится .

— В декабре 2024 года было заключено соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС. Ранее вы заявили, что к нему могут подключаться и государства, не являющиеся членами союза. Какие именно страны могут это сделать?

— Это соглашение — также часть продвижения БЕП. Оно позволяет реализовать конкурентное преимущество, возникающее вследствие выгодного геоэкономического положения Евразийского экономического союза. Участниками соглашения могут быть все страны, заинтересованные в том, чтобы их грузы проходили через территорию ЕАЭС быстрее и с наименьшими затратами. В первую очередь, оно может быть интересно для государств, которые граничат с ЕАЭС или находятся в Евразии.

— Россия обсуждает реализацию проекта МТК «Север — Юг». В прошлом году российская делегация вела переговоры с Ираном по строительству железнодорожного участка Решт – Астара. Есть ли сейчас какие-то подвижки в этом вопросе?

— Специалисты работают. В результате появится кратчайший сухопутный маршрут между нашими северо-западными портами и иранскими портами Персидского залива и Индийского океана. Тем самым будет обеспечен доступ к Индии, Юго-Восточной Азии и Африке, то есть к основным растущим рынкам.

— Ожидаются ли какие-то встречи на эту тему в ближайшее время?

— Необходимые контакты поддерживаются. Кстати, ожидаем, что в середине мая вступит соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Связи с Глобальным Югом будут расти, и новая дорога будет востребована.

— В конце марта вы анонсировали, что в апреле из России в Пакистан будет направлен первый грузовой поезд. Когда следует ожидать расширения отправки грузов в Пакистан по железной дороге?

— Наше сотрудничество с Пакистаном закладывает системную основу для увеличения взаимной торговли, а также создает условия для развития транспортно-логистической связанности экономик севера и юга Евразии, интеграции рынков государств, которые стали новыми центрами мирового экономического роста. Это долгосрочные проекты.

Открытие прямого грузового железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном происходит впервые в современной истории. Пока идет оценка потенциальной грузовой базы в экспортном и импортном сообщении, идет взаимодействие с потенциальными грузоотправителями, договариваются о ставках на перевозку. Пилотный рейс позволит выявить «узкие места», над которыми дальше предстоит работать.

— На днях Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет на деятельность в России «Талибана» (организация находится под санкциями ООН). Как Россия готова развивать торгово-инвестиционное партнерство с Афганистаном в случае исключения движения из списка террористов?

— У Афганистана много проблем, но есть потенциал и там нас ждут. Мы имели контакты с афганцами. Они хотят развиваться и жить в мире. Позитивно настроены к России и очень заинтересованы в развитии экономических связей.

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный Суд с предложением приостановить запрет деятельности движения «Талибан» в России. Это правовой процесс. В случае принятия такого решения откроются лучшие возможности для отношений с этой страной. Параллельно ведется подготовительная работа к этому взаимодействию.

— Почему Россия заинтересована в укреплении экономического сотрудничества с Афганистаном? Видит ли РФ эту страну как транспортный хаб?

— Сегодня на эту землю приходит мир и открываются такие возможности, которых раньше не было. В том числе это связано с реализацией транспортно-логистического потенциала. После того как движение «Талибан» установило контроль над всей территорией страны, появилась возможность беспрепятственного автомобильного транзита грузов. Сегодня это есть.