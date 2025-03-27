Китайский потоп: может ли вал товаров из КНР захлестнуть Россию

Китай стал главной целью политики импортных пошлин американской администрации во главе с Дональдом Трампом, которая ввела тарифы для КНР уже дважды в дополнение к тем, что существовали при прежнем правительстве. Хотя это сильно озадачило Пекин, самый сильный эффект могут почувствовать третьи страны, в особенности развивающиеся, куда устремятся потоки китайских товаров. Некоторые из них уже вынуждены сокращать сотни тысяч рабочих мест. Затронет ли эта угроза Россию, расширяющую торговлю с Китаем в последние годы, — в материале «Известий».

Сопутствующий ущерб

Китай стал наращивать свой экспорт в крупнейшие развивающиеся страны (также имеющие мощный промышленный сектор) еще в прошлые годы на фоне охлаждения отношений со своим главным рынком сбыта — США. По данным Bloomberg, доля Бразилии в китайском экспорте с 2017 по 2024 год выросла с 1,2% до 2%, Индии — с 2,9% до 3,4%, Индонезии — с 1,4% до 2,1%, а Вьетнама — с 2,4% до 4,5%. В целом доля упомянутых стран увеличилась в полтора раза, с 8% до 12%.

А в абсолютном выражении этот рост еще более впечатляющий. К примеру, поставки во Вьетнам подскочили с $58 млрд до $111 млрд. Дело в том, что Китай сделал ставку на рост экспорта на фоне кризиса на национальном рынке недвижимости. Экономический рост подстегивается постоянным увеличением поставок за рубеж. Речь причем не только о сбыте дорогих товаров длительного пользования вроде электромобилей и солнечных панелей, но и об одежде, электронике, кабеле и прочих наименованиях, которые эти страны в значительной степени производят сами и отправляют их на экспорт за рубеж.

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Большинство крупнейших экономик мира увеличили импорт из Китая (исключением являются только США, Япония и Франция), но импорт в целом за вычетом КНР во многих странах (включая те же США, Великобританию, Австралию, Индонезию), напротив, сократился.

Результатом стала потеря множества рабочих мест. К примеру, в легкой промышленности Индонезии она составила 250 тыс. Поток китайских товаров на фоне пошлин США может уничтожить еще полмиллиона рабочих мест — четверть от их общего количества. Некоторые из этих государств уже ввели или собираются ввести собственные импортные пошлины в отношении Китая. Другие предпочитают косвенное налогообложение. Так, Малайзия ввела НДС в размере 10% на онлайн-покупки дешевых товаров, имея в виду как раз поставки из Китая.

Хотя китайский бизнес (как и любой другой) при завоевании иностранных рынков периодически использует схемы демпинга, это скорее исключение из правила. Основные преимущества Китая — экономика масштаба и глубокие компетенции в производстве и логистике. В КНР производство легче концентрировать, кроме того, цепочки поставок отшлифованы десятилетиями. Бороться с совершенно легальным превосходством Китая сложно даже странам, имеющим свои преимущества, например, более дешевую рабочую силу.

Угроза импортозамещению?

Россия в списке торговых партнеров КНР занимает не последнее место. Товарооборот и в 2010-е быстро рос год за годом, а в последнее время дополнительно ускорился. Если в 2019 году импорт России из Китая составлял около $50 млрд, то в 2024-м он достиг $116 млрд — и это без учета торговли через третьи страны. Может ли случиться так, что китайские товары затопят и российский рынок, угрожая импортозамещению?

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Руководитель группы компаний по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская отмечает, что у китайцев нет необходимости сильно расширять свое присутствие здесь.

— Китайские коммерсанты не рассматривают российский рынок как настолько перспективный, каким его когда-то видели западные страны, строившие у нас, например, автомобильные заводы. Мы ожидали, что китайцы тоже начнут возводить заводы, но этого не произошло. С точки зрения долгосрочной перспективы — 10–20 лет — Россия не является стратегическим рынком, который развивается настолько сильно, чтобы это было интересно. Поэтому сейчас китайцы, скорее всего, удовлетворены текущей ситуацией.

По словам директора S+Консалтинг Александра Силакова, пошлины введены относительно недавно и пока рано делать выводы. Перенаправить большой объем товаров на другие рынки Китаю будет непросто, так как емкость этих рынков больше не стала.

— Вряд ли кто-то купит второй и тем более третий смартфон только потому, что он появился на прилавке магазина. Это справедливо и в отношении России — не стоит ждать избыточного потока дешевых товаров. Для такого сценария должен быть прежде всего поток товаров из России в Китай (в рамках торгового обмена) и соответствующая емкость рынка в России. Конечно, некоторое увеличение поставок может иметь место, но маловероятно, что оно будет существенным, — считает эксперт.

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По его словам, если пошлины будут долгосрочными, то скорее это приведет к миграции промышленности из Китая, но здесь вне конкуренции Юго-Восточная Азия, которая обладает неплохим демографическим потенциалом. Не стоит сбрасывать со счетов и некоторую реиндустриализацию США, отметил собеседник. Для России такое долгосрочное похолодание в отношениях США и Китая дает шанс на свою реиндустриализацию и покупку приличного оборудования, бывшего в употреблении в Китае, но явно избыточного при выпадении американского рынка, добавил Силаков.

— Размеры дисконтов, которые китайские производители смогут предоставить, не стоит переоценивать: как правило, в таких случаях речь идет о скидках порядка единиц процентов, в редких случаях 10% и более, — рассуждает старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Дмитрий Кузнецов.

Он отметил, что в последние три года российская экономика сталкивалась с гораздо более масштабными изменениями издержек торговли как за счет изменений курса, так и за счет удорожания логистики и проведения платежей с последующим частичным откатом после адаптации к санкциям.

Кузнецов считает, что в связи с этим не стоит ожидать массового наводнения российского рынка товарами из Китая, поскольку пространство для маневра у китайских производителей вполне находится в пределах изменений, к которым российские потребители и производители уже в значительной степени адаптировались.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, Россию экспансия китайских товаров сейчас затронет в меньшей степени.

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— Дело в том, что ее пик уже пришелся на 2023–2024 годы, когда в силу геополитических и санкционных причин китайская продукция наиболее активно замещала ушедшие западные бренды. Например, в 2024 году импорт китайских легковых автомобилей в Россию вырос на 30,5%, — привела данные аналитик.

Дефляция против инфляции

В теории, если расширение поставок из КНР в Россию увеличится, эффект может оказаться даже положительным. В отличие от Южной и Юго-Восточной Азии, российская промышленность куда менее ориентирована на экспорт и реже занимает те же ниши, что и китайская. Напротив, в России сейчас основная проблема — нехватка рабочих рук и инфляция. Китай же, наоборот, стоит на грани дефляции (и это очень сильно беспокоит власти в Пекине). Есть ли вероятность, что КНР экспортирует свою дефляцию к нам, что в данный момент в России могло бы привести к охлаждению роста цен?

Александр Силаков считает, что ждать какого-то дефляционного влияния на Россию не приходится:

— Есть хороший пример: китайский автопром затоварил российский рынок, но дилеры не спешат распродавать автомобильный сток за бесценок.

По словам Дмитрия Кузнецова, в условиях ограничений, с которыми сталкивается российский импорт, снижение возможности китайских производителей продавать свою продукцию в США играет на руку российским импортерам.

Наращивание поставок на некоторый рынок неизбежно связано с необходимостью снижать отпускные цены. Частично эта необходимость будет сдерживаться укреплением рубля, которое само по себе увеличивает спрос на импорт, а также заметным снижением ставок транспортировки грузов из Китая.

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— Однако, с другой стороны, действующая высокая ключевая ставка ограничивает потребительский спрос, поэтому от китайских производителей могут потребоваться еще большие уступки по цене. Судя по тому, что, по последним данным таможенной статистики Китая, доля России в китайском экспорте сократилась до 2,7% (минимум с ноября 2022 года), действие сокращения потребительского спроса выглядит мощнее, — говорит собеседник.

Впрочем, считает Кузнецов, упомянутые факторы так или иначе будут снижать инфляционное давление в российской экономике.

Ольга Беленькая, в свою очередь, отмечает, что импорт в стоимостном выражении в январе–феврале сократился примерно на 5% к аналогичному периоду прошлого года. По данным «Автостата», за первые два месяца 2025-го в России было продано новых китайских легковых автомобилей на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Сказываются насыщение рынка, завышение цен из-за утильсбора и сокращение потребительского кредитования из-за запретительно высоких ставок по кредитам. В СМИ появляется всё больше информации про рост складских запасов автомобилей, электроники и одежды, — заключила она.