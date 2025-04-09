Пути подхода: Таиланд заинтересован в российском коридоре «Север – Юг»

Таиланд заинтересован в подключении к международному транспортному коридору «Север – Юг», который соединяет Санкт-Петербург и порт Мумбаи в Индии. Об этом «Известиям» сказал посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават. Сейчас Таиланд работает с Китаем и странами АСЕАН над улучшением транспортного сообщения в регионе. В частности, активно развивается коридор «Восток – Запад», соединяющий Мьянму и Вьетнам. В экспертном сообществе отмечают историческое стремление Таиланда диверсифицировать торговые связи, но там уверены, что сухопутным коридорам будет трудно конкурировать с морскими маршрутами. Каковы перспективы присоединения стран Юго-Восточной Азии к МТК «Север – Юг» — в материале «Известий».

Бангкок задумался об участии в коридоре «Север – Юг»

Международный транспортный коридор «Север – Юг» представляет интерес для Королевства Таиланд, подтвердил «Известиям» посол этой страны в РФ Сасиват Вонгсинсават.

— Конечно, международное сообщение — одно из основных направлений нашей политики, особенно если это касается транспортных маршрутов, которые будут способствовать соединению Юго-Восточной Азии с Центральной, вплоть до Ближнего Востока, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, заинтересован ли Бангкок в присоединении к транспортному коридору «Север – Юг».

Этот МТК официально был открыт в мае 2002 года. Маршрут протяженностью 7,2 тыс. км проходит по территории 13 стран и соединяет Санкт-Петербург и порт Мумбаи. Кроме России и Индии, в проекте участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан, Сирия, Турция, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан.

Между тем интерес к МТК «Север – Юг» проявляют и страны Ближнего Востока, особенно на фоне осложнения обстановки в регионе, что сказалось на трафике в Суэцком канале. Например, в начале года министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди сказал, что его страна взвешивает возможности подключения к этой транспортной системе. Интерес к коридору демонстрируют и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Грузопоток по МТК может в перспективе составить до 60–100 млн т. В мае 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт – Астара длиной 170 км, что позволит соединить сухопутные участки МТК «Север – Юг» и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. В феврале 2025 года стало известно, что Россия выделит экспортный кредит на строительство этого участка.

По словам президента России Владимира Путина, объемы перевозок по коридору «Север – Юг» постоянно растут. «Понятно, что выход к Индийскому океану, к Персидскому заливу в высшей степени интересен с экономической точки зрения очень многим отправителям, потому что это прямое бесшовное движение грузов прямо от Балтики до Санкт-Петербурга и до Персидского залива, Индийского океана», — сказал глава государства в декабре 2024 года.

Сасиват Вонгсинсават подчеркнул, что для его страны все зависит от того, каким образом она сможет участвовать в развитии таких маршрутов, как коридор «Север – Юг».

— Сейчас мы работаем с нашими друзьями в регионе, чтобы продвигать сообщение в Азии. Это Китай, все соседние страны, Лаос, Мьянма, Малайзия — друзья из АСЕАН, — добавил он.

Речь идет, в частности, об экономическом коридоре «Восток – Запад» (EWEC). Идея создания маршрута общей протяженностью 1,3 тыс. км между Южно-Китайским морем на востоке и Андаманским морем в Индийском океане была одобрена в 1998 году. Его первые участки ввели в строй в декабре 2006-го.

— Этот коридор соединит самую западную часть Таиланда, которая граничит с Мьянмой. У нас есть шоссе на востоке страны, которое соединится с Лаосом, а из Лаоса должно быть еще одно шоссе, которое дойдет до Вьетнама. Закончится маршрут в одном из глубоководных морских портов Вьетнама Дананге. Таким образом, после завершения строительства этого коридора два океана — Тихий и Индийский — соединятся, — подчеркнул он.

Зачем Бангкоку новые транспортные пути

Исторически Таиланд стремился балансировать между разными полюсами, примыкая к сильнейшим, объясняет «Известиям» востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока МАИС в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

— Таиланд, известный до конца 30-х годов как Сиам, никогда не был ничьей колонией. Но было заметно, что он ориентировался до Второй мировой войны на Великобританию. После войны они тяготели к США. Теперь же мы видим стремление к диверсификации отношений, на что указывает членство страны в БРИКС в качестве партнера. Не удивительно поэтому, что Таиланд проявляет интерес к МТК «Север – Юг», — добавил он.

Примером стремления Таиланда к разнообразию транспортных связей служит китайско-таиландская железная дорога, которая должна дойти до Сингапура и улучшить логистику в странах Юго-Восточной Азии. По мнению Кирилла Коткова, подталкивает Бангкок к такой диверсификации и то, что Таиланд не может осуществить свою давнюю мечту по строительству канала через перешеек Кра, что позволило бы сократить морской путь из Восточной в Южную Азию в обход Малаккского пролива.

— Такой канал поднял бы роль Таиланда в международных перевозках, но сделать они это не могут, поскольку тогда они испортят отношения с США, которые хотят, чтобы все товары проходили через Сингапур и Малаккский пролив, — отметил востоковед.

При этом эксперт подчеркнул: в развитии экономического коридора «Восток – Запад» заинтересована и Индия, поскольку она хочет уравновесить собой влияние Китая в Юго-Восточной Азии. Заодно Индия сможет сильнее привязать к себе восточные сепаратистские штаты, население которых (за исключением Ассама) в этническом плане ближе к населению Мьянмы. Поэтому экономическое развитие этих штатов выгодно Дели.

Однако, например, для такой страны, как Вьетнам, предпочтительнее будет всё же транспортировать грузы в Россию морским путем, нежели довозить их по коридору «Восток – Запад» до порта в Мьянме и далее в Мумбай, считает эксперт. «Морским перевозкам нет альтернативы по дешевизне, учитывая, что по земле грузы должны проходить через десятки таможен, что увеличивает стоимость. Великий шелковый путь прекратил свое существование именно по этой причине. Перевозимые по нему товары становились слишком дорогими», — подытожил он.