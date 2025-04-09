Особый русский праздник 10 апреля Иларион — выверни оглобли: традиции, приметы, запреты

Ежегодно 10 апреля православные верующие чтят память преподобного Илариона, игумена Пеликитского, жившего на рубеже VII–VIII веков. В народном календаре день именовался Иларион — выверни оглобли, так как предки считали, что с этой даты полагается переходить с зимнего на летний вид транспорта. В 2025 году праздник выпадает на четверг. О его истории, традициях и народных приметах читайте в материале «Известий».

Иларионов день – 2025: история праздника

Преподобный Илларион родился в 694 году. С юности он избрал путь смирения, затворничества, молитвы и поста. Илларион выделялся среди собратьев благочестием, за что был рукоположен в пресвитеры, а впоследствии возглавил один из значимых монастырей своего времени — Пеликитский, располагавшийся недалеко от современного пролива Дарданеллы.

Имя преподобного связано с многочисленными чудесами. Он прославился как прозорливец и целитель. Согласно преданию, Иларион молитвами лечил больных, особенно слепых, защищал посевы от диких зверей, умел вызвать дождь в засушливое лето, мог разделить воды рек или остановить град. Его считали покровителем земледельцев и рыболовов, способным, например, наполнить пустые сети рыбой.

Однако биография святого неразрывно связана и с одной из самых трагических страниц церковной истории — периодом иконоборческих гонений.

Весной 754 года в Великий четверг Пеликитский монастырь подвергся нападению войск под командованием военачальника Лаханодракона. Солдаты ворвались в храм, когда там шла литургия. Они разрушили алтарь и осквернили Святые Дары (освященные хлеб и вино, символизирующие Тело и Кровь Христовы). Иларион принял мученическую смерть, еще 42 инока были схвачены и впоследствии казнены. Остальные монахи подверглись жестоким истязаниям.

Святой оставил после себя духовные труды, которые оказали влияние на формирование монашеской традиции. Его сочинения высоко ценил преподобный Иосиф Волоцкий, один из крупнейших мыслителей русского православия. Он опирался на них в своих богословских размышлениях, где также подчеркивал важность личного подвига, внутренней чистоты и несгибаемой воли в защите церковных канонов.

Какой праздник отмечают в России 10 апреля 2025 года

В народном календаре этот день носил название Иларион — выверни оглобли. Весна в это время уже окончательно вступала в свои права. Снег быстро таял, дороги подсыхали, и крестьяне убирали сани, заменяя их телегами — отсюда и возникло это образное выражение.

День было принято начинать с похода в храм. Верующие молились преподобному Илариону, прося о телесном выздоровлении, избавлении от порчи, сглаза и душевных страданий. Особые надежды связывали с исцелением болезней глаз: святого почитали как покровителя незрячих.

В этот период на Руси начиналась подготовка к активным полевым работам. Также 10 апреля было принято чистить освободившиеся ото льда пруды и родники от мусора и прошлогодней листвы.

Важное значение в этот день придавали растениям-первоцветам, особенно предки ждали появления мать-и-мачехи. Народные легенды связывали происхождение растения с историей о мачехе и падчерице: бархатистая сторона листа символизировала материнскую заботу, а гладкая — холодность мачехи.

На Руси верили, что этот неброский цветок обладает не только целебными свойствами, но и сакральной силой. Однако в Илларионов день мать-и-мачеху не срывали. Считалось, что до Пасхи она еще не набрала целебной силы.

Отвар мать-и-мачехи использовали при простуде, бронхите, лихорадке. Кроме того, в народе растение наделяли магической силой. Считалось, что венок из него может защитить семью от ссор и нужды, а сухие цветы носили в мешочках как обереги от одиночества.

Русские суеверия: что нельзя делать в Иларионов день

На Руси с праздником был связан ряд запретов. Так, считалось, что ругаться на Илариона опасно, так как ссора может затянуться надолго. Не рекомендовалось в этот день хлопать дверьми, чтобы не потревожить домового, который, будучи рассерженным, мог лишить дом уюта, достатка, а семью — согласия.

Также 10 апреля возбранялось выворачивать карманы, чтобы не навлечь на себя финансовые потери и нищету.

Народные приметы на Иларионов день

По погоде в Иларионов день крестьяне судили о том, каким будет урожай: если 10 апреля шел дождь, считалось, что он будет хорошим.

Также предки наблюдали за птицами: если летают низко, нужно готовиться к жаркому, засушливому лету, если садятся на верхушки деревьев — стоит ждать скорого потепления.

Ранее «Известия» рассказали о строжайших запретах и приметах в Благовещение Пресвятой Богородицы.