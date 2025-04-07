7 апреля — величайший праздник Благовещение Пресвятой Богородицы: строгие запреты и мистические приметы

Каждый год 7 апреля православные верующие отмечают один из 12 главных религиозных праздников года — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает о событии, положившем начало земному пути Иисуса Христа. В 2025 году торжество приходится на понедельник. О связанных с ним запретах и народных приметах читайте в материале «Известий».

Церковный праздник 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

По преданию, с трех лет Дева Мария жила в Иерусалимском храме. Согласно древним иудейским законам, по достижении 14 лет воспитанницы храма считались совершеннолетними и должны были вступить в брак или вернуться к родителям.

Священники предлагали Марии выбрать достойного мужа, однако девушка отказалась, так как решила сохранить непорочность и посвятить себя служению Господу. Тогда ее обручили с праведным Иосифом — 80-летним вдовцом, который должен был стать хранителем ее обета. Вместе они поселились в Назарете, продолжая вести скромную и уединенную жизнь.

В Евангелие от Луки говорится, что через несколько месяцев после обручения Деве Марии явился архангел Гавриил. На картинах его часто изображают с белой лилией в руках — символом чистоты и добродетели. Небесный посланник радостно приветствовал девушку и сообщил ей, что она станет Матерью Сына Божьего.

В недоумении Мария спросила у архангела, как такое может случиться, ведь она «не знала мужа». Тогда Гавриил пояснил, что ребенок родится от Святого Духа и будет воплощением Бога на земле. Выслушав это, Пресвятая Дева произнесла заветные слова: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Таким образом она не только проявила смирение перед волей Господа, но и открыла людям путь к спасению, ведь без участия свободной человеческой воли (добровольного согласия Марии) рождение Христа было бы невозможно.

Благовещение считается одним из наиболее значимых событий в истории христианства, однако отмечать его начали лишь в III веке. При этом в разных регионах время празднования также могло различаться: в одних церквях торжество проходило за две-три недели до Рождества, а в других — за девять месяцев до него. Единая дата празднования, 7 апреля (25 марта по старому стилю), была закреплена лишь в VI веке.

Что нельзя делать в православный праздник Благовещение

Главное, что должен сделать верующий на Благовещение, — посетить храм и помолиться. Праздничные богослужения начинаются накануне, 6 апреля, со всенощного бдения. Утром 7 апреля служат Божественную литургию. Существует традиция в этот день выпускать в небо птиц, часто белых голубей. Эти птицы символизируют Бога, Святого Духа и свободную волю, подаренную человечеству Спасителем.

Чаще всего Благовещение приходится на Великий пост, поэтому основные запреты праздника связаны именно с этим периодом времени. Согласно церковному уставу, говеющим нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В честь торжества обычно делается послабление — верующие могут есть рыбу. Если же 7 апреля выпадает на Страстную седмицу (неделя перед Пасхой), ограничения остаются в силе.

Также во время Великого поста церковь не проводит венчаний, поэтому вступить в православный брак на Благовещение не получится. Желающим засвидетельствовать свою любовь перед Богом придется подождать до Красной горки — первого воскресенья после Пасхи (27 апреля в 2025 году). При этом на регистрацию брака в загсе это правило не распространяется.

Распространено мнение, что на Благовещение нельзя трудиться, заниматься уборкой, готовкой, стиркой и другими домашними делами. Под запрет якобы подпадают и разные виды рукоделия, садовые работы, любые манипуляции с комнатными растениями и деревьями. Однако священнослужители отмечают, что таких ограничений в праздник нет. Каждый верующий вправе самостоятельно решать, чему посвятить свободные часы. Главное, чтобы мирские хлопоты не затмевали духовный смысл торжества и не отнимали время у молитвы.

Еще одно распространенное заблуждение гласит, что на Благовещение нельзя мыться и ходить в баню. В этом вопросе священники единодушны — соблюдать гигиену в праздник можно и нужно, а подобные «запреты» являются пережитками языческих верований.

Как и в другие великие праздники, на Благовещение в храмах не совершаются заупокойные службы. Но самостоятельно молиться за усопших и ставить свечи за упокой не возбраняется.

Также 7 апреля не стоит вступать в конфликты, желать кому-либо зла и предаваться унынию. Церковное торжество — это время радости и усиленной духовной работы, в такие дни негативным эмоциям нет места.

Приметы 7 апреля, в церковный праздник Благовещение в 2025 году

На Руси Благовещение ассоциировалось с приходом весны. Люди верили, что в этот день из рая возвращаются перелетные птицы, приносящие с собой тепло. Поэтому с праздником связано множество народных примет.

Так, считалось, что погода на Пасху будет такой же, как 7 апреля. Снегопад на Благовещение сулил неурожайный год. Туман и умеренно теплая погода, напротив, говорили о том, что земля будет щедра. Гроза в праздник обещала обилие орехов летом, а дождик — большое количество грибов, ржи и пшеницы. Рыбаки радовались затяжным осадкам, ведь они указывали на то, что в реках будет много рыбы.

Обращали внимание и на главных «звезд» праздника — птиц. Если на Благовещение в небе резвились ласточки, наши предки понимали, что холода закончились. А высоко летящие журавли указывали на приближение ненастных дней.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают Благовещение в католической церкви.