Благовещение, Вербное воскресенье, Страстная неделя: что отмечаем в канун Пасхи-2024

Весной верующие отмечают несколько церковных праздников, предшествующих Пасхе — древнейшему христианскому торжеству, установленному в честь Воскресения Иисуса Христа. В их числе Благовещенье и Вербное воскресенье, за которым следует Страстная седмица. Каждый из этих праздников связан с важнейшими событиями жизни Иисуса и его матери Девы Марии. О том, как и когда отмечать главные православные праздники весны в 2024 году, рассказывают «Известия».

Март и апрель – 2024: какие праздники у православных

В 2024 году на часть марта и весь апрель выпадает Великий пост — главный из четырех в христианстве, установленный в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне перед началом проповеднической деятельности. Верующие соблюдают его в этом году с 18 марта по 4 мая. Основное предназначение Великого поста — подготовиться к празднованию Пасхи, или Воскресению Христа из мертвых для вечной жизни.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Русская православная церковь (РПЦ) выделяет несколько важных праздников, связанных с жизнью Спасителя и Божией Матери. Один из них — праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, посвященный возвещению архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении от нее Иисуса Христа. Именно на Благовещение верующие получили надежду на спасение.

За ним следует Вербное воскресенье. Праздник связан с торжественным въездом Иисуса Христа в Иерусалим. На следующий день после Вербного воскресенья наступает Страстная седмица — предшествующая Пасхе неделя, во время которой православные вспоминают последние дни земной жизни Иисуса, включая Тайную вечерю, предание Христа на суд, распятие и погребение. После этого отмечается Пасха, которая празднуется всю Пасхальную, или Светлую, седмицу, на каждый из дней которой установились особые традиции празднования.

Благовещение 2024 у православных: когда, что за праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к великим двунадесятым праздникам годового богослужебного цикла. Торжество отмечают 7 апреля, ровно за девять месяцев до рождения Христа. Дата праздника непереходящая. Согласно Новому завету, в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о зачатии Ею Сына Божьего.

Двунадесятые праздники — это двенадцать важнейших после Пасхи торжественных дней в православии. Слово возникло от славянского «двунадесять», что означает «двенадцать». Эти праздники посвящены поминанию событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Большинство двунадесятых праздников имеют фиксированную дату в православном календаре, но есть и переходящие праздники, которые определяются отдельно для каждого церковного года и зависят от дня празднования Пасхи (Воскресения Христова). Во время двунадесятых праздников богослужения проходят особенно торжественно. Священнослужители облачаются в одежды определенных цветов, читаются и поются особые молитвы.

При этом церковные праздники следуют в определенном порядке. Первым праздником церковного года, начинающегося 14 сентября, является Рождество Пресвятой Богородицы ( 21 сентября по новому стилю), последним — Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Вербное воскресенье – 2024: какого числа, что за праздник Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресенье — это праздник, утвержденный церковью в честь Входа Господня в Иерусалим. Он переходящий и празднуется за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста. В 2024 году православное Вербное воскресенье придется на 28 апреля.

Согласно Евангелию, в субботу накануне иудейской Пасхи Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря — жителя Вифании , который скончался за четыре дня до этого. В православном календаре этот день называется Лазаревой субботой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

После чудесного воскрешения многие уверовали во Христа и на следующий день шумно встречали его при въезде в Иерусалим хвалебными возгласами «Осанна», бросая на дорогу пальмовые ветви. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви, которые в России заменили ветками вербы — одним из первых растений, расцветающим весной.

Чистый четверг, Страстная пятница и другие дни Страстной недели: когда в 2024 году

Страстная седмица является седьмой и самой строгой неделей, предваряющей Пасху. В это время верующие вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии, смерти и погребении. В 2024 году Страстная неделя продлится с Великого понедельника, 29 апреля, до Великой субботы, 4 мая.

Каждый день на Страстной неделе называется Великим или Страстным и имеет большое значение для православных верующих. В храмах проходят особые службы — наиболее скорбные и торжественные во всем церковном году. При этом в Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения — все службы посвящены последним земным дням Спасителя: предательству Иуды, пленению Иисуса, суду над Ним, страданиям, распятию и крестной смерти Спасителя, и ведут верующих к великому празднику Воскресения Христова, Пасхе.

Великий понедельник, 29 апреля 2024 года: в этот день вспоминают сюжет из Ветхого завета об Иосифе, проданном собственными братьями в рабство , а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Великий вторник, 30 апреля 2024 года: читается Евангелие, повествующие о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам : о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

Великая среда, 1 мая 2024 года: Иуда Искариот в этот день предал Христа за 30 сребренников. Вспоминают в этот день и грешницу, которая омыла ноги Иисуса слезами, отерла их волосами и помазала миром.

Чистый четверг, 2 мая 2024 года: в этот день вспоминают о Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Евхаристии (благодарения). Все христиане собираются на литургию и причащаются Святых Тайн. Вечером служится утреня Великой пятница с чтением 12 Еванегелий — отрывков, повествующих о предательстве, суде, страданиях и распятии Спасителя. Также в этот день начинают активно убирать дом и готовиться к Пасхе — красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду.

Страстная пятница, 3 мая 2024 года — день траура у православных верующих. Именно в пятницу Христос был распят и умер на кресте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Великая суббота, 4 мая 2024 года: главная суббота всего богослужебного года. Христос во гробе, ад побежден, дело спасения людей совершено, до Воскресения остаются считаные часы. На литургии читаются 15 паремий — отрывков из Ветхого завета, повествующих о пришествии в мир Спасителя. В конце службы священнослужители переоблачаются в белые одежды, в которых начнется Пасхальная полунощница. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь.

Пасха, 5 мая 2024 года: ночью, после полунощницы верующие выходят на крестный ход, во время которого духовенство, хор и верующие всё громче поют стихиру «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небеси...», а у дверей храма впервые звучит главный тропарь праздника «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Все входят в храм, где совершается Пасхальная праздничная служба — Светлая заутреня и Божественная литургия.

«Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»: православная Пасха и Антипасха в 2024 году

Пасха — древнейшее и важнейшее христианское торжество, праздник Воскресения Иисуса Христа , утвержденный в честь события, которое является смысловым центром всей христианской религии. По данным ВЦИОМ, в 2023 году более половины россиян (54% опрошенных) собирались на Пасху готовить куличи, пасхи и красить яйца, а 19% планировали освящать угощения в церкви.

После Пасхи верующие также отмечают Светлую седмицу — период продолжительностью семь дней, включающий в себя пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Фомина воскресенья (Антипасхи). В течение всей Светлой седмицы Царские врата православных храмов открыты — вплоть до Светлой субботы. В эту неделю ежедневно проводятся крестные ходы, на которых верующие поют праздничные песнопения, а священники кропят прихожан святой водой. Во время крестного хода звучит праздничный колокольный звон. Все приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Первый день пасхальной недели носит название Светлого понедельника. В этот день в старину было принято встречаться с родными и близкими , обмениваясь куличами и крашеными яйцами, принимать гостей. По народной традиции в Светлый понедельник верующие обливались холодной водой , чтобы смыть хворь и укрепить тело и дух на весь будущий год. Поэтому он получил второе название — «Мокрый» понедельник.

Вторник имел название «Купалища» — всех опоздавших на утреннюю молитву обливали ледяной водой, чтобы избежать прихода беды в семью . Считалось, что на службу в храме в Светлый вторник должны приходить только женщины, а мужчины в это время должны были заниматься хозяйством и следить за детьми.

Среда — «Хороводница». В этот день водили хороводы , распевали веселые песни, устраивали различные забавы и игры. Незамужние девушки с самого утра молились Господу, чтобы он свел их с хорошим мужчиной и даровал счастье в браке.

В Светлый четверг проводились смотрины — знакомство жениха и его родственников с невестой. Также в этот день добрым словом вспоминали умерших, скорбеть об усопших было нельзя. Двери дома оставляли открытыми, чтобы души умерших смогли навестить близких.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В пятницу по традиции было принято мириться и прощать друг друга. Помимо этого, верующие освящали в храмах воду, чтобы окроплять ею огороды. Считалось, что земля, напоенная святой водой, обязательно даст богатый урожай.