Избавят от лишнего: как мошенники обманывают худеющих россиян

Мошенники используют против россиян схемы, связанные с подготовкой к летнему сезону, — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники могут предлагать потенциальным жертвам услуги виртуальных тренеров и средства для похудения, но на деле похищают средства и персональные данные. Подробности читайте в материале «Известий».

Каких схем стоит ждать в 2025 году

Подготовка к лету традиционно сопровождается ростом интереса к внешности, здоровью и физической активности, говорит в беседе с «Известиями» эксперт по кибербезопасности Angara Security Николай Долгов. Это создает благоприятную почву для мошенников, так как россияне активно ищут препараты для похудения, абонементы в фитнес-клубы и «быстрые» способы привести себя в форму.

— Повышенный спрос делает пользователей более восприимчивыми к громким обещаниям, акциям и скидкам, снижая бдительность и повышая вероятность попасться на уловки, — объясняет эксперт.

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В 2025 году вероятно появление мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта (ИИ) — подделка видеоотзывов о препаратах или тренировках с участием популярных блогеров , говорит Николай Долгов. Также могут активизироваться фишинговые рассылки от «партнеров» известных брендов с предложением бесплатных консультаций или персональных диет, за которыми будет скрываться сбор персональных данных.

— Виртуальные «персональные тренеры» на платформах с подпиской без возможности отмены — еще один возможный тренд в этом году , — прогнозирует собеседник «Известий».

Киберэксперт и инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева отмечает: созданные мошенниками ИИ-тренеры могут предлагать индивидуальные планы занятий, для составления которых у потенциальных жертв запрашивают чувствительные личные данные (в том числе биометрические). Это создает риск появления цифровых двойников жертвы для атак на ее окружение, а также генерации положительных отзывов на мошеннические ресурсы от ее лица.

— В 2025 году преступники использовали ажиотаж вокруг таких средств для похудения, как «Оземпик» и «Мунджаро», для создания мошеннических ресурсов по продаже этих препаратов, — рассказывает аналитик исследовательской группы Positive Technologies Валерия Беседина. — С фишингового сайта пользователя перенаправляли в мессенджер, и как только происходила оплата — переписка прекращалась.

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GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова прогнозирует, что основой мошеннических схем, связанных с подготовкой к лету, в 2025 году станет игра на привлекательных условиях оплаты тех или иных услуг. При этом могут меняться лишь инструменты, среди которых одним из самых современных считается опять же ИИ.

— С помощью машинного анализа мошенники смогут тщательнее обрабатывать варианты оферт, исследовать запросы и потребности потребителей и поэтому сделать свои предложения более персонализированными и привлекательными для потенциальных жертв, — говорит специалист.

Как мошенники обманывали худеющих ранее

Одним из наиболее изощренных вариантов заражения гаджетов пользователей ранее были мимикрирующие фитнес-приложения , которые функционально соответствовали базовой задаче — предоставляли инструменты для тренировок (видеоролики, инструкции и трекеры шагов), рассказывает Ирина Дмитриева.

— Однако крючком для кражи банковских данных становились разделы «премиум», за которые необходимо было внести плату, — говорит собеседница «Известий». — Внесение реквизитов приводило к сделанному цифровому слепку банковских данных, которые «улетали» злоумышленникам.

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Кроме того, мошенники рассылали фишинговые SMS о «блокировке абонементов» в фитнес-клубы . Для продления пользователя перенаправляли на фиктивные сайты, копирующие дизайн оригинальных страниц известных фитнес-клубов, отмечает Ирина Дмитриева. На подобные фальшивые сайты с заманчивыми акциями и скидками потенциальных жертв пытались заманить и другими способами, говорит Николай Долгов. Но после оплаты на этих ресурсах никакие абонементы не предоставлялись.

— В предыдущие годы также были зафиксированы схемы с продажей «чудо-препаратов» для похудения, не имеющих сертификации или вовсе не существующих, — подчеркивает эксперт.

Чем опасны схемы с подготовкой к лету и как защититься от них

Мошеннические схемы, использующие тематику здоровья, — это многослойная угроза, опустошающая кошелек и способная ослабить здоровье, говорит Ирина Дмитриева. Молодые девушки, которые с юного возраста погружаются в бодишейминг и завышенные стандарты красоты, становятся первоочередными жертвами, сталкивающимися с ложной рекламой, которая размещается злоумышленниками.

— Основная целевая аудитория — это женщины от 18 до 45 лет, активно интересующиеся здоровьем, похудением и внешним видом, а также подростки и молодежь, стремящиеся получить результат без особых усилий , — дополняет Николай Долгов. — Кроме того, пожилые люди, попадающиеся на «оздоровительные» препараты, также входят в группу риска. Такие схемы опасны утечкой персональных данных, потерей денежных средств и заражением устройств вредоносными программами.

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Для того чтобы защититься от схем мошенников, связанных с подготовкой к лету, контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова советует пользователям быть внимательными в Сети, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, проверять адрес сайта, прежде чем вводить на нем платежные и другие конфиденциальные данные, а также критически относиться к крайне щедрым предложениям и использовать защитные решения, которые вовремя распознают фишинговый или скам-ресурс.

— Чтобы не стать жертвой такого рода обмана, необходимо сохранять бдительность — не поддавайтесь на эмоциональное давление, — заключает Валерия Беседина. — Игнорируйте агрессивную рекламу вроде «Похудей за три дня» или «Секрет знаменитостей» — это всегда обман. Наконец, абонементы в спортзал и различные препараты покупайте лично или через официальные сайты.