МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после его назначения

МИД Панамы решил отстранить от должности своего посла в России Холмана Делберта Катлина Тодда всего через два месяца после его официального назначения. Об этом 7 апреля сообщает газета La Prensa со ссылкой на министерство.

Как указало издание, 10 февраля дипломат вручил верительные грамоты заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову в Москве, однако внезапно получил уведомление об увольнении. В ведомстве заявили, что эта должность является назначаемой и освобождаемой по усмотрению, поэтому отставка не требует публичного объяснения, сказано в материале.

На данный момент в МИД Панамы не раскрывают конкретные причины отставки посла и не объявляют, кто будет временно исполнять обязанности главы дипломатического представительства страны в России. В то же время ожидается, что ведомство в ближайшие дни обнародует дополнительные подробности о мерах в этой ситуации, говорится в публикации.

Кроме того, газета отмечает, что решение министерства вызвало вопросы в дипломатических кругах, поскольку Катлин Тодд — опытный дипломат и только приступил к работе на этой должности.

Президент России Владимир Путин утвердил 25 марта Олега Петренко чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Эритрея. До этого, 6 марта, Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева, который также получил должность постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.