Путин назначил нового посла России в Эритрее
Президент России Владимир Путин назначил Олега Петренко послом РФ в Эритрее. Соответствующий указ 25 марта опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Петренко Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в государстве Эритрея», — сказано в документе.
Ранее, 6 марта, Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. Также он назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.