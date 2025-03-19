Успели состояться: Путин назвал «Новых людей» конструктивной политсилой

Партия «Новые люди» состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей с ответственной гражданской позицией. Об этом говорится в телеграмме Владимира Путина делегатам и гостям V съезда политической партии «Новые люди», который прошел 19 марта. Сейчас у политсилы, которая существует всего пять лет, региональные отделения есть почти во всей России, и уже насчитывается более 500 депутатов разных уровней. Политологи убеждены, что «Новые люди» однозначно пройдут в Госдуму на выборах в 2026 году. Какой проект представили партийцы в сфере ИИ и кто стал новым членом партии «Новые люди» — в материале «Известий».

Кого объединяет партия «Новые люди»

В центре Москвы 19 марта прошел съезд одной из пяти парламентских политических сил России — партии «Новые люди». Ее история началась относительно недавно: она была образована в 2020 году, главным лозунгом стала «политика с человеческим лицом». Широкую известность партия получила в 2021-м: на выборах в Государственную думу восьмого созыва политсила получила 15 депутатских мандатов. Таким образом, она стала первой за более чем 20 лет новой партией, которая прошла в парламент, дополнив присутствующие там традиционные политические силы: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию — За правду».

V съезд политической партии «Новые люди» в Москве Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Сегодня на съезде вспомнили, что сделано за эти годы, и это очень много. С одной стороны, мы создали 79 региональных отделений, 580 депутатов «Новых людей» работают в Госдуме, в заксобраниях и муниципальными депутатами, 167 законов принято, где «Новые люди» — авторы или соавторы. Это, с одной стороны, очень много, и, с другой стороны, еще очень немного. И, конечно, для «Новых людей» важно не соревноваться с кем-то, а соревноваться с самими собой вчерашними. За это время стало понятно, что «Новые люди» — это люди дела, — сказал «Известиям» председатель политсилы Алексей Нечаев.



Съезд прошел под слоганом «Пять лет с любовью к людям», это, фактически, транслируют и сами делегаты, которые приехали сюда, как выяснили «Известия», из 75 регионов. В частности, они наперебой делились с журналистами успехами своей работы: сколько областей посетили, скольким людям помогли, сколько законов инициировали. Кульминацией съезда стало выступление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Он зачитал обращение и поздравление президента России к представителям политсилы.

«За прошедшее время ваша партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей — энергичных, творческих, неравнодушных людей с ответственной гражданской, жизненной позицией», — говорится в телеграмме президента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Представители партии демонстрируют взвешенный и деловой подход к своим идеям: предлагают конкретные программы и инициативы, направленные на развитие науки, образования и здравоохранения, а также на поддержку предпринимателей и укрепление прав и свобод граждан, подчеркнул глава государства.

— Вы, действительно, как и декларировали это при создании партии пять лет назад, смогли стать для многих людей открытой дверью и политическим лифтом, который позволил вовлечься в политику людям, которые раньше, до появления партии «Новые люди», никогда этим не занимались и считали, в общем, что это не их работа, к ним не относится, — добавил уже от себя Сергей Кириенко.



Говоря о новациях, партия представила на съезде свой цифровой помощник для региональных чиновников «Нейромэр». Как рассказала «Известиям» депутат Госдумы, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, сегодня ИИ может взять на себя рутину по отчетам или документам.

Каковы перспективы «Новых людей» в девятом созыве Госдумы

Владимир Путин, к слову, не раз встречался с Алексеем Нечаевым, президент констатировал хорошие результаты новой политической силы на парламентской арене. Вице-спикер Госдумы, первый заместитель председателя фракции Владислав Даванков рассказал «Известиям», что в ближайшие два года партия планирует заняться наращиванием поддержки молодых семей, развития ИИ в здравоохранении и образовании, помощи бизнесу на фоне санкций. «И очевидно: мы делаем всё для того, чтобы наша представленность в Госдуме увеличилась», — сказал он.

«Новые люди» нашли свое позиционирование как партия здравого смысла, партия городского населения, людей с нестандартной политической позицией и смогла вовлечь таких людей в политику, считают эксперты.

— Это очень важно, потому что если они начинают из политики выпадать, то это может привести к самым негативным последствиям. Но люди поверили в партию, пошли за нею. В принципе, я сейчас по съезду вижу, что много таких людей, которых обычно на съездах других партий не встретить, потому что они просто не верят, что это как-то работает, — сказал политолог Дмитрий Еловский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Сейчас партия четко работает на аудиторию, которая хочет развития страны. В России давно сформировался запрос на появление некой новой альтернативной силы, которая бы представляла интересы прослойки, которая раньше условно называлась «рассерженные горожане». Партия «Новые люди» смогла зайти и на эту аудиторию, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.



По оценкам политологов, у партии есть хорошие шансы в 2026 году на выборах в Госдуму получить как минимум 10% голосов. Участники съезда переизбрали председателем партии Алексея Нечаева и обновили состав центрального совета. В него, в частности, вошел депутат Госдумы Ярослав Самылин. Также партия приняла в свои ряды телеведущую Анфису Чехову и певицу Miravi (Владу Шпигарь).