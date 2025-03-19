Алексея Нечаева переизбрали председателем партии «Новые люди»
Председателем политической партии «Новые люди» 19 марта переизбрали Алексея Нечаева.
Решение было приняло единогласно в ходе V Всероссийского съезда партии, который проходит в Москве.
19 апреля минувшего года партия «Новые люди» объединилась с Партией роста.
«Новые люди» является центристской партией, основателем которой в 2020 году стал Алексей Нечаев. В том же году по итогам выборов в регионах политсила прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, а после стала пятой парламентской партией.