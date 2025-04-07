В МВД призвали россиян не сканировать коды из непроверенных и уличных источников
Мошенники используют QR-коды на подъездах, столбах и остановках для кражи личных данных. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с ИТ-преступлениями. Цифровые метки выглядят как объявления или предложения оплатить товар через телефон, передает телеканал «Известия». В МВД призвали россиян не сканировать коды из непроверенных и уличных источников. Если QR-код не вызывает доверия, лучше его проигнорировать и сообщить в полицию.
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