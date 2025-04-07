Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в воскресенье, 6 апреля, допустил воссоединение с Абхазией и Южной Осетией, если народ Грузии «наберется терпения».

«Восстановление территориальной целостности [Грузии], является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — сказал Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

Однако премьер-министр подчеркнул, что решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, но при «терпении и правильной политике» все возможно.

Ранее, 18 февраля, президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что внешние силы пытались подтолкнуть страну к войне с Россией. По его словам, такие призывы звучали с первых дней конфликта на Украине.