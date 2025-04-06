На Останкинской телебашне установили цифру с рекордом Овечкина
На Останкинской телебашне запустили трансляцию числа «895» — мирового снайперского рекорда российского нападающего, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Видео в субботу, 6 апреля, публикуют «Известия».
«Во-первых, это красиво», — прокомментировала нам 895-ю шайбу Овечкина официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.