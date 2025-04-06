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Овечкина поздравили с мировым рекордом выходом клипа с его любимой песней группы «Руки Вверх!»

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Фото: телеканал СТС
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Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом. Также в нем объединены спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры сериала «Молодежка».

Жуков отметил, что, как и вся страна, переживал за Овечкина и с нетерпением ждал рекорда. Певец назвал его не только легендой хоккея, но также человеком, который может поддержать в любой момент.

«Никогда не забуду, какой сюрприз он устроил мне на концерте в «Лужниках», когда вдруг вышел на сцену во время исполнения финальной песни «Крошка моя» и спел со мной. А еще он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — добавил исполнитель.

В съемках на «ВТБ Арене» участвовал и первый тренер Овечкина Александр Филиппов, а также другие игроки клуба «Легенды хоккея», в том числе Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

«Эмоции, конечно же, самые потрясающие, ведь это мировое событие. Мы всегда болеем за Сашу, поддерживаем и, конечно же, гордимся им и тем, что играли вместе. Собралась хорошая компания его друзей, мы все следили и ждали рекорда, поэтому с большим удовольствием приняли участие в съемках клипа», — отметил Зарипов.

Актер «Молодежки» Александр Соколовский, в свою очередь, вспомнил о совместной фотографии с Овечкиным с первого сезона сериала и назвал их встречу знаковым событием. Он подчеркнул, что актерам было приятно, что хоккеист оказался с ними в важный момент.

«На наших съемках он провел мастер-класс и поделился зарядом энергии. Мы были молодыми артистами, которым как раз и нужен был такой толчок и мотивация», — добавил актер сериала «Молодежка» Матвей Зубалевич.

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6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

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