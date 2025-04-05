Захарова заявила о покровительстве ООН и ОБСЕ репрессиям русских в Прибалтике

Россия квалифицирует отношение руководства Организации Объединенных Наций (ООН) и других профильных структур к нарушениям прав русскоязычного населения в Прибалтике как покрывательство репрессивных режимов этих стран. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российские дипломаты регулярно поднимают данные вопросы в рамках работы площадок ООН в Нью-Йорке и Женеве и на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые занимаются защитой прав человека.

«Мы регулярно поднимаем вопросы и репрессий в отношении русского и русскоязычного населения властями Латвии, Литвы, Эстонии, и преследований, и ограничений по национальному признаку <…>. Направляем соответствующие обращения в адрес профильных мониторинговых и исполнительных структур, призываем их дать оценку противоправным действиям властей Прибалтики», — заявила дипломат в комментарии телеканалу «Россия 24».

Захарова добавила, что на Западе уже вошло в привычку отправлять бессодержательные отписки или оставлять совсем без ответа запросы Москвы. Однако российские дипломаты не собираются отступать и будут продолжать свою работу.

«Учитывая политизированный крен в работе и ооновских структур, и ОБСЕ, это стало рутиной дня. Мы квалифицируем такое отношение как фактическое покрывательство репрессивных полицейских режимов Латвии, Литвы, Эстонии», — указала представитель МИДа.

11 марта политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал о причинах исторически высокого уровня ксенофобии по отношению к русским, полякам, белорусам и евреям в Литве. По его словам, это связано с тем, что литовская нация и культура возникли из обособления себя из других, значительно более сильных и влиятельных культур и народов, и потому представляющих угрозу для выживания литовской идентичности.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в странах Прибалтики русских людей выбрасывают за кордон, что напрямую затрагивает безопасность России.