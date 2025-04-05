Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за пошлин Трампа
Спорт
Каменский назвал повторение рекорда Гретцки Овечкиным достижением мирового хоккея
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Армия
Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Армия
Военные РФ уничтожили FPV-дроном орудие полевой артиллерии ВСУ в Сумской области
Общество
Пожар в красноярском селе Каптырево ликвидирован
Мир
В Италии предупредили о последствиях ответных пошлин в отношении США
Спорт
Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам
Общество
Тело рэпера Паши Техника доставят в Москву
Общество
В Красноярском крае за сутки произошло почти 120 пожаров
Общество
Темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику
Интернет и технологии
В работе приложения Альфа-банка были зафиксированы сбои
Общество
В Кувандыкском ГО Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за пожаров
Происшествия
Маршрутка загорелась на трассе в Пермском крае
Происшествия
Четверо жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВФУ
Мир
Захарова заявила о покровительстве ООН и ОБСЕ репрессиям русских в Прибалтике

Захарова заявила о покровительстве ООН и ОБСЕ репрессиям русских в Прибалтике

0
EN
Фото: РИА Новости/МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия квалифицирует отношение руководства Организации Объединенных Наций (ООН) и других профильных структур к нарушениям прав русскоязычного населения в Прибалтике как покрывательство репрессивных режимов этих стран. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российские дипломаты регулярно поднимают данные вопросы в рамках работы площадок ООН в Нью-Йорке и Женеве и на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые занимаются защитой прав человека.

«Мы регулярно поднимаем вопросы и репрессий в отношении русского и русскоязычного населения властями Латвии, Литвы, Эстонии, и преследований, и ограничений по национальному признаку <…>. Направляем соответствующие обращения в адрес профильных мониторинговых и исполнительных структур, призываем их дать оценку противоправным действиям властей Прибалтики», — заявила дипломат в комментарии телеканалу «Россия 24».

Захарова добавила, что на Западе уже вошло в привычку отправлять бессодержательные отписки или оставлять совсем без ответа запросы Москвы. Однако российские дипломаты не собираются отступать и будут продолжать свою работу.

«Учитывая политизированный крен в работе и ооновских структур, и ОБСЕ, это стало рутиной дня. Мы квалифицируем такое отношение как фактическое покрывательство репрессивных полицейских режимов Латвии, Литвы, Эстонии», — указала представитель МИДа.

Без лишних знаний: Латвия продолжает огораживаться от России
Жителей страны хотят лишить права учиться в РФ

11 марта политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал о причинах исторически высокого уровня ксенофобии по отношению к русским, полякам, белорусам и евреям в Литве. По его словам, это связано с тем, что литовская нация и культура возникли из обособления себя из других, значительно более сильных и влиятельных культур и народов, и потому представляющих угрозу для выживания литовской идентичности.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в странах Прибалтики русских людей выбрасывают за кордон, что напрямую затрагивает безопасность России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025