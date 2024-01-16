Путин заявил, что притеснение россиян в Прибалтике затрагивает безопасность РФ

В странах Прибалтики русских людей выбрасывают за кордон, что затрагивает безопасность России. Об этом во вторник, 16 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что происходит сейчас в Латвии и других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон — это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — сказал российский лидер на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

При этом Путин связал происходящее в странах Прибалтики с рядом предшествующих событий, также важных с точки зрения нацбезопасности государства.

Одним из них глава государства назвал данное Западом в 2008 году обещание, что Украина вступит в НАТО. Он напомнил, что в декларации о независимости Украины указывался ее нейтральный статус, поэтому решение в корне меняло ситуацию в Восточной Европе.

Кроме того, особое значение с точки зрения национальной безопасности РФ имеют госпереворот на Украине в 2014 году и последующее объявлении русских «нетитульной нацией», отметил Путин.

Ранее, 13 января, из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома. Позже в этот же день Катков прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой Каткова. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылку российских пенсионеров из стран Балтии «абсолютным позором».

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии.

В начале декабря 2023 года Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.