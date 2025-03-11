Политолог назвал русофобию базой для государственности Литвы
Политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал во вторник, 11 марта, о причинах исторически высокого уровня ксенофобии по отношению к русским, полякам, белорусам и евреям в Литве.
По словам эксперта, это связано с тем, что литовская нация и культура возникли из обособления себя из других, значительно более сильных и влиятельных культур и народов и потому представляющих угрозу для выживания литовской идентичности.
«Поэтому ксенофобия для литовского общества и государства — это база, и она будет в нем воспроизводиться, в том числе по отношению к русским», — заявил он в интервью Lenta.Ru.
Ранее, 25 февраля, Литва начала снос линий электропередачи (ЛЭП) на границе с Россией. По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение, передает RT.
Освободившиеся земли, около 900 га, будут использоваться фермерами, а часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине, передает НСН.
8 февраля страны Прибалтики отключились от совместной энергосистемы с Россией. Выход Эстонии, Литвы и Латвии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области, отметили в пресс-службе системного оператора Единой энергетической системы.