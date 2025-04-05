Глава РФПИ призвал экс-посла США в России Макфола быть миротворцем

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 5 апреля призвал экс-посла США в Москве Майкла Макфола стать миротворцем.

Накануне Макфол в соцсети X (бывш. Twitter) призывал главу РФПИ «перестать гиперболизировать угрозы о третьей мировой войне» и признаться якобы в желании «подкупить администрацию США экономическими сделками».

«Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства (или «профессионального государства», как тебе больше нравится). Оставь свои нереалистичные скучные мантры, начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем», — написал глава РФПИ в ответ на публикацию.

Он добавил, что приятели Макфола из «профессионального государства» также могут последовать его примеру.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после переговоров Дмитриева в США присутствует осторожный оптимизм. По его словам, на данный момент ведется работа по различным направлениям в рамках переговоров с Вашингтоном.