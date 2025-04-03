Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Дмитриев стал первым представителем российского правительства, посетившим США с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.
При этом неизвестно, о чем говорили спецпредставитель президента РФ и спецпосланник американского лидера.
«Дмитриев может сыграть ключевую роль в восстановлении отношений, которые до инаугурации Трампа в январе были наихудшими между Москвой и Вашингтоном», — говорится в публикации.
Ранее, 2 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Дмитриева в Вашингтон может состояться. Он добавил, что более конкретную информацию не может предоставить.