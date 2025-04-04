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В Кремле указали на осторожный оптимизм после переговоров Дмитриева в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После переговоров генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США присутствует осторожный оптимизм. Об этом 4 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, давайте дождемся его возвращения в Москву. Осторожный оптимизм присутствует, работа ведется, работа кропотливая», — отметил он.

По словам Пескова, на данный момент ведется работа по различным направлениям в рамках переговоров с США. Он также отметил вклад Дмитриева в этот процесс. Песков считает, что глава РФПИ совершил важную работу для налаживания контактов.

Также официального представителя Кремля спросили о словах Дмитриева о невозможности Украины вступить в НАТО и о словах о возможных в некоторой форме приемлемых гарантиях безопасности для Москвы.

«Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема и всё это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», — рассказал Песков.

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3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.

После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.

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