В Кремле указали на осторожный оптимизм после переговоров Дмитриева в США
После переговоров генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США присутствует осторожный оптимизм. Об этом 4 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, давайте дождемся его возвращения в Москву. Осторожный оптимизм присутствует, работа ведется, работа кропотливая», — отметил он.
По словам Пескова, на данный момент ведется работа по различным направлениям в рамках переговоров с США. Он также отметил вклад Дмитриева в этот процесс. Песков считает, что глава РФПИ совершил важную работу для налаживания контактов.
Также официального представителя Кремля спросили о словах Дмитриева о невозможности Украины вступить в НАТО и о словах о возможных в некоторой форме приемлемых гарантиях безопасности для Москвы.
«Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема и всё это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», — рассказал Песков.
3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.
После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.