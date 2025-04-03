Дмитриев назвал диалог России с США важным
Диалог между Россией и США важен. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Независимо от вашей политики — диалог между США и Россией важен», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
В этом вопросе речь идет об обеспечении безопасного мира для всех, пояснил Дмитриев.
К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.
Ранее в этот день сообщалось, что Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.