Трамп заявил о готовности Вьетнама отменить все пошлины на товары из США
Президент США Дональд Трамп 4 апреля заявил, что провел разговор с генеральным секретарем Компартии Вьетнама То Ламом, который выразил готовность Ханоя отменить все пошлины в отношении американских товаров.
«Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если у них получится заключить соглашение с США. Я поблагодарил его (То Лама. — Ред.) от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшее время», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского президента, у них с То Ламом состоялся «очень продуктивный разговор».
Трамп 4 апреля прокомментировал ответные пошлины со стороны Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что Китай «запаниковал» и «поступил неправильно». Китай ввел пошлины в 34% против США в этот же день.
Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.