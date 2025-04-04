Трамп назвал ответные пошлины против США со стороны Китая паникой

Президент США Дональд Трамп 4 апреля прокомментировал ответные пошлины со стороны Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что Китай «запаниковал» и «поступил неправильно», введя тарифы в отношении США.

«Китай поступил неправильно, он запаниковал — единственное, чего они не могут себе позволить», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Китай ввел пошлины в 34% против США в этот же день. Они вступят в силу с 10 апреля. Уточняется, что тарифами не будут облагаться товары, которые были отправлены до 10 апреля и прибыли в КНР не позднее 13 мая.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.