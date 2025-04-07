Прием заявок на ИТ-стажировку в правительстве Москвы откроется 14 апреля
Для молодых специалистов по информационным технологиям (ИТ) организуют новый поток стажировки в правительстве Москвы. Прием заявок на участие начнется 14 апреля, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Присоединиться к программе «ИТ-город» могут выпускники и студенты профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет. Претендентам нужно будет заполнить анкету на карьерном портале до конца мая, а затем пройти отбор, включающий тестирование, профильное задание и собеседование.
По словам Сергуниной, программа пользуется популярностью. «На предыдущий поток поступило больше четырех тысяч заявок. В 2025 году шанс проявить себя получат порядка 180 студентов и выпускников», — рассказала заммэра.
Рассчитанная на полгода оплачиваемая стажировка проходит по одному из десяти направлений, в том числе «Бизнес и системный анализ», «Разработка», «Техническая поддержка». Участникам при поддержке наставников предстоит работать над развитием порталов mos.ru и «Узнай Москву», единой медицинской информационно-аналитической системы, платформы «Московская электронная школа», туристического сервиса Russpass и других городских ИТ-проектов.
После практики ребята нередко получают предложения о трудоустройстве и остаются в ИТ-команде столицы. В нее уже входят около 130 выпускников программы.