Эксперт раскрыла, как выбрать идеальное ювелирное украшение в подарок

Самый беспроигрышный вариант подарка среди ювелирных украшений — серьги и браслеты с регулируемой длиной. Они не требуют от дарителя знания точных размеров. Как выбрать ювелирные украшения в подарок, 6 апреля «Известиям» рассказала основательница ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова.

Она порекомендовала обратить внимание на повседневный стиль, аксессуары и цветовые предпочтения человека, для того чтобы определиться с видом украшения.

«Например, если ваш близкий — настоящий поклонник минимализма, возможно, стоит рассмотреть лаконичное и элегантное украшение без инкрустаций, и наоборот, личностям с более эпатажным стилем точно придутся по душе более выразительные вариации с авторским дизайном», — предположила эксперт.

По словам Шамиловой, наиболее простым вариантом выбора изделия станут серьги, а также колье и браслеты с регулируемой длиной: в таком случае не обязательно знать такие важные критерии, как конкретный размер кольца или обхват запястья. Она отметила, что абсолютным трендом, который оценит даже самый искушенный любитель ювелирного ремесла, являются классические серьги-конго в различных модификациях, включая модели с подвесными элементами и внешним дизайном.

Специалист подчеркнула: если говорить о стиле предполагаемого подарка, абсолютно универсальными вариантами станут как трендовые в данный момент украшения с природными мотивами, элементами анималистики и массивные цепи, так и давно вошедшие в модный обиход аккуратные минималистичные варианты с плавными линиями или, напротив, нетривиальной геометрией.

Также, основательница ювелирного дома обратила внимание на бриллианты. Она утверждает, что это не только роскошный жест и исключительная инвестиция, но и максимально универсальный вариант вставки в изделие, ведь этот драгоценный прозрачный самоцвет легко сочетать с любыми образами.

«Если вы рассматриваете к покупке украшение с цветными драгоценными и полудрагоценными камнями, учитывайте их значение и символику. Например, сапфиры символизируют мудрость и защиту, рубин — любовь и страсть, а изумруд — надежду и гармонию. Символика натуральных камней является удивительным способом без всяких слов сказать человеку о ваших чувствах и намерениях», — заявила Шамилова.

Специалист уточнила: для мужчин на ювелирном рынке тоже представлено множество стильных и брутальных аксессуаров: запонки, зажимы для галстука, ювелирные сувениры, шариковые ручки с корпусом из драгоценного металла с инкрустацией, подвески на ключи.

«Среди ювелирных изделий, нисколько не умаляющих мужественность, — браслеты из кожи или из металлов, например новомодного черного титана или классического золота, с отделкой из интересных композитных материалов, например карбона», — пояснила эксперт.

Шамилова обратила внимание на то, что значение имеет не только подарок, но и его упаковка.

Ранее, 19 марта, Шамилова рассказала «Известиям» о простых и безопасных способах очистки украшений с бриллиантами. По ее словам, самый доступный способ — очистка с помощью обезжиривающего средства, например жидкости для мытья посуды. Кроме того, для быстрой очистки можно использовать газированную воду.