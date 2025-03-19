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Геммолог дала советы по очистке украшений с бриллиантами

Геммолог Шамилова: для очистки украшения можно использовать газированную воду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Бриллианты требуют регулярного ухода. Со временем они могут потускнеть, потерять блеск или покрыться слоем грязи. Геммолог и владелец ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова рассказала «Известиям» 19 марта о простых и безопасных способах очистки украшений с бриллиантами.

«Самый доступный способ — очистка с помощью обезжиривающего средства, например, жидкости для мытья посуды. Смешайте теплую воду с небольшим количеством средства и погрузите украшение в раствор на 30 минут, затем аккуратно почистите камни мягкой щеткой (например, шелковой). После этого промойте украшение теплой водой и высушите замшевой тканью», — посоветовала эксперт.

По ее словам, этот метод особенно эффективен для ограненных бриллиантов, так как удаляет загрязнения из труднодоступных мест.

Кроме того, для быстрой очистки можно использовать газированную воду. Как объяснила геммолог, для этого нужно оставить украшение в стакане с газировкой на ночь — углекислый газ поможет удалить налипшую грязь. Утром промыть изделие чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью.

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«Если нужно не только вернуть блеск, но и продезинфицировать украшение, подойдет водка. Опустите изделие в нее на несколько минут, затем промойте горячей водой и высушите», — добавила Шамилова.

Она также рассказала о способе с солью и алюминиевой фольгой. Для этого нужно застелить миску фольгой (глянцевой стороной вверх), залить горячей водой и добавить столовую ложку соли. Затем погрузить украшение в раствор на 10–15 минут. Соль и алюминий вступят в реакцию, удаляя налет и возвращая камням блеск. После процедуры следует промыть изделие водой и высушить.

«Другим распространенным способом чистки ювелирных изделий является неабразивная зубная паста, обязательно без отбеливающего эффекта. В таком случае на украшение наносят пасту, оставляют на несколько минут, а затем растирают щеткой и смывают. Это позволяет вернуть металлу первозданный блеск, однако от данного способа стоит воздержаться, если изделие имеет вставки из самоцветов», — добавила геммолог.

Эксперт подчеркнула, что регулярная чистка — залог сохранения блеска. Она рекомендовала очищать украшения каждые два-три месяца, а при ежедневной носке — раз в месяц. Это поможет удалить остатки косметики, кожного жира и грязи. Дополнительно раз в год можно обращаться к профессионалам для проверки и глубокой очистки.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что по итогам 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 459,4 млрд рублей. Это на 25,6% выше показателей аналогичного периода 2023 года, следует из данных аналитического центра SOKOLOV. Аналитики отметили, что розничные цены за минувший год увеличились на 34%.

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