С пробами без ошибок: россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах

Власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Ювелирным магазинам придется устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»). Через QR-код, ведущий на сайт Пробирной палаты, можно будет «пробить» изделие: узнать его вес, материал, пробу. Людям нередко продают украшения из недорогих материалов, выдавая их за драгоценные, а объемы контрафактной продукции не снижаются, особенно в онлайн-торговле, пояснили в Пробирной палате. В деловых организациях при этом призывают к снижению нагрузки: из-за больших непроизводственных затрат им приходится повышать цены, а простые способы проверки есть и сейчас.

Как власти хотят защитить россиян от подделок ювелирных изделий

Зачастую люди, планирующие приобрести украшения, не владеют в полной мере информацией о требованиях законодательства к качеству ювелирных изделий и о том, как можно проверить их на подлинность. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту постановления правительства (есть у «Известий»). Его разработал Минфин, редакция направила запрос в ведомство.

«Низкий уровень информированности потребителей приводит к тому, что они сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию», — сообщается в сопроводительных документах.

Информация о ювелирных и других изделиях из драгоценных камней должна доводиться до потребителя в магазинах в наглядной и доступной форме. В том числе — посредством информационных стендов, сказано в проекте постановления. Среди данных должно быть, например, изображение государственного пробирного клейма. А также — QR-код, ведущий на сайт Федеральной пробирной палаты (ФПП).

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На данном ресурсе и сейчас можно проверить изделие на подлинность. Для этого нужно ввести его уникальный 16-значный идентификационный номер (УИН), расположенный на бирке. После этого появится основная информация: наименование, производитель, вес, базовый материал, данные о металле (проба), а также о вставках драгоценных камней, если они есть. А заодно и статус: продано изделие или нет.

Из проекта постановления кабмина также следует, что магазин должен будет разместить QR-код с ссылкой на сайт, где можно оставить обращение в ФПП о соответствии изделий требованиям законодательства РФ.

В Пробирной палате «Известиям» сообщили, что изменения в первую очередь направлены на защиту прав потребителей.

— Каждый покупатель ювелирного изделия через государственную инфосистему сможет в режиме реального времени подтвердить все характеристики конкретного изделия, определить его статус. И если вы примеряете изделие, например, в Калуге, а в системе указано, что оно продается в Хабаровске, то сразу становится понятно, что его лучше не покупать, — отметили в пресс-службе палаты.

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Также там заверили, что предлагаемое изменение законодательства не повлечет за собой существенных материальных издержек со стороны продавцов, зато поможет покупателю узнать больше о приобретаемом товаре.

Как не купить бижутерию или подделку

В Пробирной палате отметили, что потребители сталкиваются с подменой ювелирки на бижутерию. Людям продают украшения с покрытием: позолоченные или посеребренные. В онлайн-магазинах, особенно иностранных, предлагают такие, сопровождая товары надписью «Silver» или «Sterling silver», что означает «серебро» или «стерлинговое серебро», хотя изделие изготовлено не из драгметалла, а только покрыто им, пояснили в ФПП.

— Такие риски кратно возрастают на маркетплейсах. Поэтому купить вместо золотого изделия позолоченное вполне реально. Эти же риски отмечают и добросовестные участники рынка, которые теряют потенциальных покупателей, уже получивших негативный опыт приобретения таких «ювелирных» изделий, — подытожили в Пробирной палате, добавив: что касается контрафактной продукции, то ее объемы не снижаются, особенно в онлайн-торговле.

«Известия» направили запросы крупнейшим игрокам рынка. В Sokolov сообщили, что поддерживают идею прозрачных и честных коммуникаций с потребителем.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— В наших магазинах мы всегда рассказываем о происхождении и составе украшений, а также обращаем внимание покупателей на возможность проверить это через QR-код на бирке, — пояснил СЕО Sokolov Николай Поляков.

По коду можно попасть на сайт государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), где регистрируются все российские и импортные изделия, а также их дальнейший путь. Данные в этой системе частично дублируются с теми, которыми обладает Пробирная палата.

Поможет ли размещение стендов в магазинах бороться с контрафактом

Реально важные данные о самом изделии и так доступны по коду на бирке (проба, вес, информация о вставке), отметили в комитете «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам.

— На наш взгляд, в качестве заботы государства о потребителе намного более полезно было бы снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю украшениями, — считают в «Деловой России».

Фото: ТАСС/Анатолий Медведь

По подсчетам «Гильдии ювелиров России», суммарные затраты отрасли за два года внедрения ГИИС ДМДК составили примерно 24 млрд рублей. Еще порядка 13 млрд в год — расходы бизнеса на прочие административные требования (учет и отчетность, клеймение, инвентаризация, охрана), добавили в бизнес-объединении.

С учетом данных ФПП по объему произведенных ювелирных изделий (30,8 млн штук в 2023 году), «вклад» непроизводственных затрат в каждое изделие составил в прошлом году около 812 рублей, отметили в комитете. Это та сумма, которую покупатель платит за возможность проверить подлинность изделия.

По итогам 2023 года среднерозничные цены на ювелирные украшения в России, по данным Sokolov, увеличились почти на 20%, а средний чек — на 15%, до 7,5 тыс. рублей.

Более прагматичным видится не установка стендов, а печать листовок с размещением их на витрине, считают в «Деловой России». Их целесообразно стандартизировать и в готовом виде предложить для распечатки участниками рынка.