Торговые бойни

Курс президента США Дональда Трампа наконец-то обрел четкую форму в виде тех самых таблиц, которые политик презентовал публике. Теперь товары из 185 государств мира будут облагаться масштабными пошлинами от 10 до 50%. В американском «расстрельном списке» оказались как «враги», так и традиционные «друзья» Вашингтона — страны Европейского союза, Великобритания, Япония и даже Украина.

При этом одной лишь «Декларацией экономической независимости» (именно так Трамп назвал введение новых пошлин) Белый дом не обошелся. Хозяин Овального кабинета объявил в стране чрезвычайное положение, обусловив это наличием торгового дисбаланса, угрожающего национальной безопасности США. Как говорится, ничего личного — просто бизнес.

Наиболее ощутимый удар в очередной раз пришелся на развивающиеся экономики, и прежде всего на Китай. В совокупности с предыдущими пошлинами общий размер тарифных ограничений для КНР составит 54%. Учитывая, что китайская экономика преимущественно ориентирована на экспорт, снижение продаж может значительно ударить по карману китайских компаний. Особенно это коснется автопроизводителей.

Накануне в США вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт всех иностранных автомобилей. Такой откровенно агрессивный «трампизм» Белого дома в конечном счете снизит торговую активность между США и КНР, притом что сейчас они приходятся друг другу одними из крупнейших торговых партнеров. Кому-кому, а вот предпринимателям, занимающимся торговлей между Китаем и США, в ближайшее время точно не позавидуешь.

Между тем развязанная США торговая война может открыть новые возможности для России, которой не оказалась в списке «прокаженных». С одной стороны, этим решением Трамп продолжает формировать благоприятный климат для переговорного процесса по Украине. С другой стороны, американский президент оставляет за собой козырь в рукаве, ведь Белый дом неоднократно подчеркивал готовность ввести пошлины на экспорт российской нефти, в случае если урегулирование украинского кризиса не увенчается успехом.

Примечательно, что резонансное решение Дональда Трампа совпало с очередными российско-американскими переговорами в Вашингтоне. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел ряд рабочих встреч с представителями администрации Трампа, в том числе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Это первый с 2022 года официальный визит в Вашингтон представителя российского правительства. Одной из ключевых тем переговоров стало возрождение российско-американских отношений. За последние годы контакты между Москвой и Вашингтоном достигли такого уровня, что даже если бы в американской таблице и было отведено место России, то это не оказало бы существенного влияния на торговлю между странами. По итогам многолетней конфронтации товарооборот упал до $3,5 млрд. Это минимум с 1992 года.

А вот торговля России и Китая с каждым разом бьет всё новые рекорды. И тарифная риторика Трампа лишь добавляет масла в огонь российско-китайского сотрудничества. Чтобы распродать произведенную продукцию, некоторые китайские предприятия будут вынуждены находить новые рынки сбыта, в том числе путем увеличения своего присутствия на российском рынке.

Со своей стороны, бизнес РФ имеет перспективы нарастить экспорт в Китай и страны Азии. Это касается и несырьевой продукции, которая на локальных рынках Востока может оказаться дешевле американских товаров. Этому благоприятствует общий позитивный климат в отношениях России практически со всеми странами Азии — особенно с теми, кто проявляет интерес к БРИКС.

Своим одиозным решением Дональд Трамп заложил бомбу замедленного действия в эпицентр миропорядка, который США выстраивали последние 40 лет. Демократия, открытость рынка и свобода торговли были ключевыми ценностями Белого дома в диалоге с иностранными государствами. Теперь же некогда привычный нам миропорядок рушится буквально в прямом эфире. По сути, введение пошлин — это попытка рейдерского захвата всей мировой торговли и подчинения ее себе. Прямо как в старых добрых американских блокбастерах с неожиданной развязкой.

Белый дом дал мировому сообществу еще одно веское основание для того, чтобы объединиться против него самого. Ряд государств уже анонсировали введение ответных мер. Не прошло и трех дней, как Китай ввел пошлины в размере 34% в отношении импорта всей американской продукции. При этом руководство КНР подчеркнуло, что действия США не соответствуют правилам международной торговли и стали проявлением «запугивания».

Несомненно, в таких условиях напряженность между странами будет только нарастать. Как следствие, это может стать импульсом к активизации региональных интеграционных процессов в мире. И тут как раз кстати БРИКС, в котором Россия и Китай играют ведущие роли. На фоне эмоциональности и непредсказуемости Трампа, Москва и Пекин показывают всему миру образец настоящего стратегического партнерства — последовательного, прагматичного и взаимовыгодного. Именно этого как раз не хватает миру сегодня.

В конце концов от торговой войны пострадают все. Однако сам Трамп, по-видимому, продолжает сохранять оптимизм, предвкушая ставшее уже мифическим «возрождение» американского величия. Интересно, что бы ему сказали на это те, кто в ближайшие годы будет терять миллиарды долларов от такой политики?

Автор — китаист, директор АНО «Евразийские молодежные проекты», магистрант программы двойного диплома МГИМО и Пекинского университета международного бизнеса и экономики «Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евразии»

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