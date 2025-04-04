На ярмарке «Арт Россия» представили работы больше 200 галерей и художников

В Гостином Дворе в Москве 3 апреля стартовала ярмарка «Арт Россия». Здесь собраны работы абсолютно разных стилей и эпох — от советской до современной тематики. Свои полотна представили более 200 галерей и художников со всего мира, как молодые таланты, так и признанные мастера.

Участники выставки удивляют формами, цветом, а нижегородский стрит-арт художник Илья Спич еще и размером. Его изображение Красной площади одно из самых заметных — полотно размером 5,5 на 1,5 м.

«У меня есть еще больше. Самое большое — протяженностью более тысячи квадратных метров. Сейчас в последнее время сдерживаюсь», — уточнил он.

Эта выставка во многом обещает стать рекордной. Во-первых, по числу заявок на участие — их подали больше 5 тыс.

«Эта ярмарка проходит уже в шестой раз и в этом году она самая масштабная. Свои работы здесь, в Гостином Дворе представили более 200 галеристов и независимых художников», — отметила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Гости могут увидеть и картины художника Владимира Волка. Его работы есть в Третьяковской галерее, в частных коллекциях в России и за рубежом. Волка называют мастером метафизического переосмысления, когда важнее не форма, а чувства от увиденного.

Картины своего отца на выставке представила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она видела, как эти полотна создавались.

«Он меня брал на пленэры, он говорил, что обязательно пейзажи, натюрморты надо рисовать с натуры. Он мне всегда рассказывал, как подбирать краски, в чем он черпал вдохновение. Он очень любил старые московские улицы, вообще, он очень любил Москву, его вдохновляло строительство»,— рассказала она.

Специальная тема этого года — «Культурная дипломатия». На выставке есть павильоны художников стран Латинской Америки, Ближнего Востока. Впервые здесь представлена персидская секция.

«Современные художники из Ирана участвуют в международных выставках, аукционах. Их работы — самые продаваемые среди всех художников стран Ближнего Востока», — заявил советник по культуре посольства Исламской Республики Иран и руководитель Иранского культурного центра в России Масуд Ахмадванд.

Как отметили организаторы, трансформация, которую в последние годы переживали разные отрасли, положительно сказалась и на современном искусстве. Здесь тоже произошло своего рода импортозамещение.

«Если говорить про российский рынок, то он, несмотря на ограничения, достаточно хорошо развивается. Молодые, неизвестные авторы, они себя проявляют. Для них это шанс», — подчеркнул сооснователь ярмарки «Арт Россия» Вадим Лобов.

Рекорд эта ярмарка может поставить по числу гостей — их здесь ждут больше 50 тыс. Крупнейшая российская ярмарка современного искусства будет работать в Гостином Дворе до 6 апреля.