Работы художника Владимира Волка представили на ярмарке «Арт Россия»

В Гостином Дворе в Москве открылась ярмарка современного искусства «Арт Россия», на которой представлены работы художника Владимира Волка. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что для нее большая честь уже во второй раз принимать участие в ярмарке «Арт Россия».

«Особенно для меня почетно, что живописные и графические работы моего папы — художника Владимира Волка — представлены в зоне нового промопавильона «Арт Россия. Классика. Новый взгляд». Картины посвящены Москве. Это город, где папа прожил большую часть жизни», — написала она в Telegram-канале.

Она добавила, что бесконечно счастлива, что такая огромная аудитория познакомится с творчеством ее отца Владимира Волка.

«Арт Россия» — это масштабное мероприятие, которое организовано корпорацией «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой.

В этот же день стало известно, что российский певец Филипп Киркоров приобрел на ярмарке Art Russia («Арт Россия») картины Анны Калининой — художницы с синдромом Дауна. Кроме того, среди гостей были эксперт моды Владислав Лисовец, участницы группы «Фабрика» и многие другие.

Крупнейшая российская ярмарка современного искусства Art Russia («Арт Россия») открыла свои двери 3 апреля. Шестой выпуск будет работать в Гостином Дворе до 6 апреля. Событие объединило более 200 галерей и художников, в том числе зарубежных. В частности, публика увидит работы иранских мастеров.