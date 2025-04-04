Российские звезды купили картины на ярмарке «Арт Россия»

Российский певец Филипп Киркоров приобрел на ярмарке Art Russia картины Анны Калининой — художницы с синдромом Дауна.

«Я коллекционер российского современного искусства с недавнего времени, увлекаюсь этим года два, но то, что я вижу, это мировой уровень», — сообщил Киркоров.

Он приобрел две работы Анны Калининой. Среди гостей вечера были эксперт моды Владислав Лисовец, участницы группы «Фабрика», певец Митя Фомин, модельер Юлия Янина.

«Я больше тяготею к живописи, конечно, и всегда меня манит фотография. Я встретила своего любимого, обожаемого фотографа Влада Локтева. Всегда восхищают его работы! Я очень люблю его талант. Познакомилась со многими новыми для меня художниками. Где-то читается попытка быть похожим на кого-то из европейцев. Но есть очень позитивные галереи. Одни из моих фаворитов — братья Дмитренко. В их работах столько жизни! Сейчас людям надо дарить радость», — поделилась с «Известиями» Янина.

Крупнейшая российская ярмарка современного искусства Art Russia («Арт Россия») открыла свои двери 3 апреля. Шестой выпуск будет работать в Гостином дворе до 6 апреля. Событие объединило более 200 галерей и художников, в том числе зарубежных. В частности, публика увидит работы иранских мастеров. Первыми изучили ассортимент гости вип-открытия, среди которых были эксперты арт-рынка, коллекционеры, звезды отечественного шоу-бизнеса.

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Совриск, если сможешь: что смотреть на ярмарке «Арт Россия»