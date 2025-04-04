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Геронтолог прокомментировал сообщения о 140-летнем афганце

Врач Новоселов усомнился в 140-летнем возрасте афганца Назира
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Фото: Global Look Press/Robert Kneschke
dzen
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Врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов усомнился в том, что информация о 140-летнем жителе афганской провинции Хост является достоверной.

В беседе с aif.ru в пятницу, 4 апреля, он указал на то, что нет в мире зафиксированных случаев, подтверждающих столь рекордную продолжительность жизни.

«На планете нет достоверно зарегистрированных мужчин старше 114–115 лет. А рекорд в 122 года и 164 дня, который приписывают Жанне Кальман, — ложный», — подчеркнул Новоселов.

По его словам, в среднем мужчины живут меньше женщин, а заявления о 140-летних старцах чаще всего безосновательны. Эксперт добавил, что даже если бы человек и смог дожить до столь преклонного возраста, он бы неизбежно находился в крайне тяжелом состоянии.

Он подчеркнул, что речь идет также и о полном психофизиологическом разложении — деменции, гиподинамии, недержании, невозможности двигаться без посторонней помощи.

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Ранее в этот день портал Tolo news сообщил, что, предположительно, самый старый человек в мире был найден в Афганистане. Старца зовут Акель Назир, и, как утверждается, ему 140 лет. Известно также, что у него семья из 100 человек. По словам самого Назира, когда Афганистан получил независимость от Великобритании, ему было около 30 лет.

Более того, он хорошо помнит времена правления короля Афганистана Амануллы Хана и празднование Дня независимости от британского господства, пишет «Москва 24». Местные власти направят к долгожителю специальную комиссию, которая сможет проверить возраст мужчины, отмечает ИА Регнум. Если его слова подтвердятся, ему окажут медицинскую помощь и проведут полное обследование, а затем внесут его имя в книгу мировых рекордов, сообщает сайт kp.ru.

В октябре Валерий Новоселов рассказал, что к 2050 году столетних людей будет более 3,5 млн. По его мнению, такой рост обусловлен развитием медицины, отмечает 360.ru.

До этого, в сентябре прошлого года, сообщалось, что Япония побила рекорд продолжительности жизни. В стране проживает более 95 тыс. человек в возрасте от 100 лет и старше, почти 90% из них — женщины.

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