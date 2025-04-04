Товарооборот между Россией и Сингапуром увеличился на 81% за два года

Товарооборот между Россией и Сингапуром увеличился на 81% за два года

2025-04-04T10:37:49+03:00

2025-04-04T10:52:18+03:00

2025-04-04T10:41:47+03:00

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