Товарооборот между Россией и Сингапуром увеличился на 81% за два года
Российское мясо могут начать поставлять в Сингапур. На 81% увеличился товарооборот между странами за два года. Посол РФ Кудашев заявил, что основным драйвером увеличения объемов торговли стал рост российского экспорта на 90% с 2022 года, сообщает телеканал «Известия».
Дипломат отметил заинтересованность в сотрудничестве у местных организаций. В республике регулярно проходят бизнес-миссии российских компаний. Перспективное направление — поставки продовольствия. В Сингапуре 95% потребляемых продуктов питания — импортные.
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