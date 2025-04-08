Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космодрома Байконур. Трансляция

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-27» стартует с космодрома Байконур во вторник, 8 апреля. «Известия» ведут трансляцию запуска.

Корабль доставит участников 73-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее, 28 февраля, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30», на борту которого были топливо, провиант и санитарные средства общей массой почти 2,6 т, стартовала с Байконура. «Прогресс-МС-30» пристыковался к МКС 2 марта.