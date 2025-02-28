Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала 28 февраля к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом 28 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 00:24:27 по московскому времени с космодрома Байконур отправился корабль «Прогресс МС-30», который доставит на Международную космическую станцию 2599 кг грузов, в том числе новый скафандр «Орлан-МКС» для выходов в открытый космос», — говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что в состав груза вошли аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежда, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа 72-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Планируется, что ракета причалит к МКС 2 марта.

В «Роскосмосе» 25 февраля заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС перед отправкой к станции нового грузового корабля. Уточнялось, что «Прогресс МС-28» войдет в плотные слои атмосферы, а после разрушится.