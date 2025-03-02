Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс», на борту которого находилось топливо, провиант и санитарные средства, научные сотрудники, а также новый скафандр «Орлан-МКС» для космонавтов из России, пристыковался к Международной космической станции. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сегодня в 02:02:30 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-30» в автоматическом режиме причалил к служебному модулю «Звезда» Международной космической станции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что на данный момент на МКС работает экипаж 72-й длительной экспедиции, в составе которого числятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.
В пресс-службе «Роскосмоса» 28 февраля сообщили о том, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.