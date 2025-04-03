Макрон анонсировал ответ на пошлины США

Европа примет меры в ответ на ввод США торговых пошлин в отношении стран Евросоюза (ЕС). Об этом 3 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Ответ от Европы будет состоять из двух этапов <...> Первый ответ будет дан в середине апреля. Второй, более масштабный ответ на объявленные вчера пошлины будет дан в конце месяца, после детального изучения», — заявил Макрон на встрече с представителями отраслей экономики.

Он добавил, что страны ЕС рассматривают все инструменты воздействия на США, в том числе ответные меры в сфере цифровых услуг и механизмов финансирования американской экономики. Макрон подчеркнул, что Европа должна защитить себя и принять эффективные и пропорциональные меры.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин является ошибкой. Шольц добавил, что Германия будет защищать свои интересы.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.