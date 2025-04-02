Автодром «Игора Драйв» представил программу фестиваля «Мото Драйв 2025»

Фестиваль «Мото Драйв 2025» на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области 7 и 8 июня предложит гостям как спортивные зрелища, так и насыщенную развлекательную программу. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба автодрома.

Так, зрители фестиваля смогут услышать на мероприятии известных исполнителей. В частности, 7 июня на площадке «Мото Драйв 2025» выступит рэпер ST (Александр Степанов).

Помимо этого, гости смогут посетить зону «Автокультура», наполненную винтажными моделями мотоциклов, в том числе и с такими редкими моделями, как Ducati MHR900, Indian Scout, Vespa 150 GS. Там же будут работать тематический лекторий, школа мотодизайна, 3D-мотосимулятор и зона активностей с детскими аттракционами.

Ярким событием обещает стать шоу трюковой мотоезды — стантрайдинга — с участием чемпиона мира по фристайлу Фомы Калинина. Также зрителей ожидают экскурсии в боксы, прогулка по пит-лейну, общение с райдерами, автограф- и фотосессии, выступление духовой кавер-группы, барабанное шоу и соревнования на беговелах для детей.

Ранее, 3 марта, пресс-служба сообщала, что в спортивную программу фестиваля войдут этап чемпионата и первенства России по мотокроссу, шоссейное-кольцевые гонки и состязание по эндуро на трассе с естественными препятствиями. Помимо этого, зрителей ждет «МотоДжимхана», где мотоциклисты продемонстрируют свое мастерство в балансировании, оценке габаритов, контроле над транспортом на низкой скорости и маневрировании.