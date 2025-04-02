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Президент Грузии подписал аналогичный американскому закон об иноагентах

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Фото: TASS/AP/Irakli Gedenidze
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Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон об иностранных агентах, аналогичный американскому FARA (Foreign Agents Registration Act). Об этом 2 апреля сообщило местное издание Tabula.

«Согласно документу, закон вступит в силу через 60 дней после его опубликования. Антикоррупционное бюро будет следить за соблюдением закона», — уточняется в публикации.

Аналог закона, принятого в США в 1938 году, определяет понятие иностранного агента, регулирует порядок регистрации и представление финансовой декларации. За уклонение от требований будет грозить уголовная ответственность. Кроме того, подписанный президентом документ предусматривает статус иноагента как для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, так и для физических.

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В мае прошлого года грузинские власти приняли «упрощенную версию» нового законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния». Занимавшая тогда пост президента Саломе Зурабишвили в июле подала в Конституционный суд иск с требованием отменить закон.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 20 декабря 2024 года заявлял, что власти страны готовы обсуждать поправки к закону об иноагентах, если им обоснуют, что именно не так с его нормами и как они нарушают принципы права. В марте текущего года Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против принятия закона об иноагентах, который подавала бывший президент закавказской республики.

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