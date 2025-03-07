Чтения сторон: в Грузии до конца марта вновь рассмотрят закон об иноагентах

Грузинский парламент до конца марта рассмотрит во втором чтении законопроект об иноагентах, сообщил «Известиям» депутат правящей партии Шота Хабарели. В первом чтении документ приняли 4 марта. Предыдущий закон «О прозрачности иностранного влияния» вызвал в республике массовые протесты. Однако сейчас в Грузии обстановка спокойная, что можно связать в том числе с закрытием USAID, которое финансировало прозападные НПО. Как прекращение работы агентства скажется на внутриполитической ситуации в стране и чего ожидать от отношений Тбилиси с Вашингтоном с приходом в Белый дом новой администрации — в материале «Известий».

Закон об иноагентах в Грузии

Законопроект об иноагентах рассмотрят в парламенте во втором чтении до конца этого месяца, сообщил «Известиям» депутат партии «Грузинская мечта» Шота Хабарели.

— Рассматривать будем через неделю ориентировочно. Точных дат сказать не могу, но до конца марта рассмотрим во втором чтении, — сказал он.

В первом чтении законопроект приняли 4 марта. Этот документ — копия американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Он определяет понятие иностранного агента, регулирует порядок регистрации, представление финансовой декларации. За уклонение от требований будет грозить уголовная ответственность. Документ также предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, но и для физических.

В прошлом году грузинские власти приняли «упрощенную версию» нового законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния». Этот документ предполагал создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список внесены юрлица или медиа, которые более 20% доходов получают из-за границы. Уклонение от регистрации в качестве организации, осуществляющей интересы иностранного государства, влекло за собой не уголовную ответственность, а штраф в размере более $9 тыс.

Принятие закона сопровождалось масштабными акциями протеста в республике. Но сейчас, несмотря на рассмотрение нового законопроекта, обстановка в республике спокойная, говорит Шота Хабарели.

— Все нормально отнесутся к принятию документа. Тех протестов, которые были в прошлый раз — такого не будет. Сейчас обстановка стабильная, это связано с ограничением работы USAID в том числе. Организации получали финансирование и снабжали оппозицию, теперь у них нет этой поддержки, все протесты утихли, — говорит он.

Как ограничения работы USAID влияют на обстановку в Грузии

В Грузии зарегистрировано более 30 тыс. НПО. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» проводила исследование и выяснила, что почти 90% таких организаций в республике скрывают информацию о своих денежных грантах. У 62% НПО не указаны сведения о донорах. 97% неправительственных организаций не публикуют ежегодные отчеты. У 51% нет своей веб-страницы, а 70% не указывают информацию о своей команде.

USAID не обходило стороной политические процессы в стране. Например, агентство потратило $41,7 млн на финансирование грузинских НПО, вовлеченных в политическую деятельность, заявлял спикер парламента республики Шалва Папуашвили. А в 2020 году на парламентских выборах в Грузии USAID финансировало одну из неправительственных организаций, которая подтасовала результаты своего параллельного подсчета итогов голосования.

Однако почти сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в USAID начались кардинальные изменения. Американский лидер распорядился заморозить почти всё финансирование, которое осуществляло агентство, а также закрыть несколько его иностранных представительств.

Ограничение работы USAID повлияет на обстановку в Грузии, там стихнет протестная активность, говорит «Известиям» заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

— В Грузии в целом завершились длительная выборная кампания и внутриполитические баталии. Также из республики уехали или прекратили свою деятельность многие лидеры оппозиции. Сейчас спокойная обстановка в республике связана в том числе и с этим, — говорит он.

В Грузии несколько месяцев не стихали протесты после парламентских выборов, которые прошли 26 октября. После объявления результатов голосования четыре оппозиционные партии сложили депутатские мандаты, а экс-президент Саломе Зурабишвили призвала население выходить на протесты. Самые массовые акции проходили параллельно со значимыми политическими событиями — например, после приостановки переговоров о евроинтеграции и во время заседания законодателей после выборов. В первом случае митингующие даже пытались поджечь здание парламента. 29 декабря состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. После этого Саломе Зурабишвили покинула страну.

Отношения Грузии и США

Еще задолго до избирательного процесса у Грузии значительно охладились отношения с Западом из-за принятия правящей партией закона «О прозрачности иностранного влияния». Также с подачи «Мечты» в Грузии был утвержден закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским).

После этого Запад, а соответственно, и оппозиция начали обвинять «Грузинскую мечту» не только в охлаждении отношений с ЕС, но и в «пророссийском курсе». В «Мечте» же объясняли, что после начала СВО на Украине со стороны Запада начали появляться призывы открыть в Грузии второй фронт для противостояния РФ и ввести против нее санкции. Такой шаг привел бы к тяжелейшим экономическим последствиям для Грузии.

Евросоюз частично остановил финансовую помощь правительству республики. Правящая грузинская партия приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Брюсселем вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

После выборов в республике Соединенные Штаты при администрации Джо Байдена приостановили стратегическое партнерство с Тбилиси. В Госдепе «осудили чрезмерное применение силы» к митингующим со стороны правоохранителей, а также призвали правительство Грузии «вернуться на путь евро-атлантической интеграции, провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах в парламент и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и высказываний».

23 февраля 2025-го грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа найдет время для перезагрузки отношений.

После начала диалога США и РФ нельзя исключать корректировку курса Вашингтона и в Грузии. Но маловероятно, что она будет радикальной, говорит Вадим Муханов.

— Корректировка будет зависеть и от ситуации на украинском направлении. И внутренняя и внешняя политика Грузии напрямую связана с этим. И многие шаги со стороны США и ЕС в отношении Грузии были сделаны как раз на фоне этого конфликта, — говорит он.

В ближайшее время нельзя исключать небольшого разворота грузинских властей на Восток, в частности в сторону Китая. Но это не означает радикального ослабления сотрудничества с Вашингтоном или Брюсселем, резюмировал Муханов.