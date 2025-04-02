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МВД России добивается экстрадиции бывших сотрудников ФБК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МВД России 2 апреля сообщило, что сотрудники ведомства принимают меры для привлечения к уголовной ответственности и экстрадиции из-за рубежа обвиняемых в террористических и экстремистских преступлениях граждан, связанных с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Среди разыскиваемых — Дмитрий Низовцев, Руслан Шаведдинов (оба признаны иноагентами) и Нина Волохонская (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов). По данным МВД, все трое обвиняются в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Кроме того, Низовцев и Шаведдинов распространяли ложную информацию о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), оправдывали терроризм (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и уклонялись от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Также проверяется причастность к преступной деятельности Даниила Голубева, 1996 года рождения, активного сторонника и пропагандиста ЛГБТ-сообщества (движение признано в России экстремистским) Павла Грибунина и Артема Ионова 2001 года рождения (все трое признаны в РФ иноагентами).

«Согласно имеющимся материалам, среди вышеперечисленных беглецов есть лица, участвовавшие в деятельности ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) и в несогласованных акциях, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности», — указано в Telegram-канале ведомства.

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В январе прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Низовцева, Анну Бирюкову и соратницу блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Киру Ярмыш. Всем фигурантам предъявлены заочные обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, а также публичном оправдании терроризма.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал некоммерческую организацию ФБК экстремистской. На территории РФ ее деятельность запрещена.

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