Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали

Басманный суд Москвы в понедельник, 29 января, заочно арестовал Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) и еще трех участников ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Заочный арест избран также для признанных в России иноагентами Дмитрия Низовцева, Анны Бирюковой и соратницы блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Киры Ярмыш.

Всем фигурантам предъявлены заочные обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, а также публичном оправдании терроризма.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — уточнили в суде.

В декабре 2023 года МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих. Ее Минюст РФ внес в реестр иноагентов 5 мая. Отмечается, что фигурантка распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал некоммерческую организацию ФБК экстремистской. На территории РФ ее деятельность запрещена.