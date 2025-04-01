На Россию невозможно оказывать давление, с российской стороной можно только мирно договариваться, учитывая, что страна открыта для хороших партнеров. Об этом 1 апреля рассказал депутат Государственной думы Леонид Ивлев, комментируя призывы президента Финляндии Александра Стубба оказать давление Запада на Россию.

«Президент Финляндии перепутал страну, о которой говорит. Россию невозможно принудить. С Россией можно только мирно договариваться и сотрудничать. И Россия всегда открыта для добрых и хороших партнеров, о чем свидетельствует вся наша тысячелетняя история», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По его мнению, такие заявления обязательно будут учитываться, в том числе в период нормализации отношений между государствами.

Ранее, 31 марта, газета The Financial Times сообщила, что Стубб призвал Запад оказать на РФ давление, «принудить к миру». На следующий день на пресс-конференции он заявил, что Финляндия должна морально подготовиться к тому, что политические отношения с Россией в какой-то момент станут более открытыми.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что Россия никогда не стремилась портить отношения с другими государствами, особенно с соседями. РФ всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество.