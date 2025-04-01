Эксперты рассказали об идеальном дизайне в интерьере для каждого знака зодиака

Каждый дом отражает индивидуальность, качества, которые часто соответствуют знаку зодиака владельца жилья и его чертам характера. О том, какой интерьер подойдет знакам зодиака, «Известиям» 1 апреля рассказали архитекторы Pergaev Bureau.

По мнению специалистов, яркий, динамичный интерьер отражает энергичный характер Овнов и свидетельствует об их авантюрном духе и жажде жизни. Насыщенные оттенки придают пространству драматизм и силу. Мрамор и керамогранит также рифмуются с твердостью и уверенностью представителя этого огненного знака.

Теплые, спокойные тона и мягкие округлые формы идеальны для интерьера Тельца. Удобный диван, на котором приятно отдыхать и общаться с друзьями, подчеркивает ощущение комфорта как особую ценность жилого пространства. Сухоцвет легок в уходе и подчеркивает любовь к природе этого земного знака.

Для Близнецов подходит многофункциональное пространство дома, а яркие цвета будут стимулировать креативность и позволят свободно общаться с друзьями и близкими. Удобная мебель, произведения искусства и открытая кухня способствуют оживленным дискуссия и отражают живой характер владельца жилья.

Уютное пространство для Рака наполнено ощущением безопасности и романтики. Это место, ориентированное на семью, где приятно расслабиться, предаться воспоминаниям или собраться вместе с близкими. Гармонично интегрированные природные элементы, успокаивающая цветовая палитра и мягкое рассеянное освещение — наиболее комфортные интерьерные решения для этого знака.

Лев же воплощает в себе царственную и харизматичную натуру, которой идеально подходят величественные пространства. Бархатистые ткани, богатая цветовая палитра с позолоченными вставками, роскошные текстуры привлекают внимание, как и сам Лев. Глянцевые поверхности, хрустальные люстры, картины в рамах.

Тем временем практичная Дева уделяет внимание деталям. Ей нужен дизайн, который соответствует ее системному мышлению и не нарушает его. Но как земной знак она также любит все гармоничное и естественное. Дева предпочитает минимализм с простыми, четкими линиями и нейтральной цветовой палитрой.

Баланс и гармония — два качества, которые больше всего по душе Весам. Пространство излучает непринужденную элегантность, привлекая изысканную натуру. Красивый декор, включающий классические элементы, приглушенные, нюдовые тона и обилие текстиля делают интерьер уютным, а симметрия добавляет баланса и гармонии.

Загадочным, страстным Скорпионам по душе интерьер в темных тонах, который излучает интимность и способствует самоанализу. Это пространство наполнено таинственной притягательностью. Приглушенное освещение создает интригу и глубину, отражая сложную натуру Скорпиона.

Оптимистичная цветовая палитра, окна от пола до потолка и элементы, вдохновленные природой, — всё это говорит о свободолюбивом Стрельце и его жажде неизведанного. Но также в доме создана уютная зона для чтения и общения, чтобы удовлетворить любовь к знаниям и стремление постоянно расширять кругозор.

Практичный Козерог тяготеет к пространству в индустриальном стиле. Вдохновленный промышленными зданиями интерьер наполнен такими элементами, как бетонные потолки и голые кирпичные стены. Индустриальный стиль удовлетворяет стремление Козерога к прочному, долговечному и надежному дому.

Для Водолея создано пространство, которое способствуют творчеству, отражает инновации и воплощает авангардные идеи дизайна. Футуристические элементы и смелый декор наверняка удовлетворят тягу представителей этого знака к новому и необычному.

Мягкость считывается в выбранной успокаивающей палитре — это дом для Рыб. Акцент — на внушительном аквариуме, который одновременно зонирует и украшает пространство, добавляя визуальной красоты.

«Важно подобрать наилучшие планировочные решения и использовать непрямые ассоциации для оформления индивидуального, эстетичного и функционального пространства», — подытожил основатель и креативный директор Pergaev Bureau Сергей Пергаев.

Ранее, 26 февраля, «Известия» ознакомились с исследованием аналитиков строительно-инвестиционной компании «Девелопмент Юг», в котором выяснили предпочтения различных знаков зодиака в инвестициях в недвижимость. Согласно полученным данным, Весы, Скорпионы и Львы являются самыми щедрыми покупателями и выбирают квартиры элиткласса.