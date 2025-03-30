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Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал подробности происшествия

Капитан батискафа в Хургаде заявил, что покинул судно последним после аварии
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Фото: Al-Masry al-Youm
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Капитан потерпевшего крушение у побережья курорта Хургада в Египте батискафа «Синдбад» рассказал, что покинул плавсредство последним, предварительно оказав помощь многим пассажирам. Об этом 29 марта сообщает газета Al-Masry al-Youm.

«Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость при этом была нулевой», — сообщил он, отметив, что вода попала в судно еще до того, как оно успело отойти от платформы.

Адвокат капитана заявил, что его подзащитный неоднократно обращался к владельцам с просьбой провести техническую инспекцию судна, однако компания проигнорировала эти запросы, сказано в материале.

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди погибших двое детей

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находилось 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли. В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Источник «Известий» сообщил 28 марта, что две россиянки, в том числе один ребенок, находятся в больнице после крушения батискафа. Маленькая девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские медики находятся на связи с лечащим врачом ребенка. В генеральном консульстве России в Хургаде сообщили о начале процесса репатриации тел россиян.

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