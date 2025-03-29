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Глава Пентагона подвергся критике за присутствие жены на секретных встречах

WSJ: Хегсет приводил жену на встречи с военными, где обсуждали секретные данные
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Фото: TASS/Ben Curtis
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Министра обороны США Пита Хегсета раскритиковали за то, что он берет с собой жену на важные встречи, на которых может обсуждаться секретная информация. Об этом 28 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

«Министр обороны Пит Хегсет <…> привел свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация», — говорится в материале.

Как пишет газета, одна из таких встреч состоялась в Пентагоне 6 марта 2025 года. На ней присутствовал глава минобороны Великобритании Джон Хили. Политики тогда обсудили приостановку американской военной помощи Украине и обоснование этого решения.

«Министр обороны может пригласить кого угодно на встречи с приезжими коллегами, но списки участников обычно тщательно ограничиваются теми, кому необходимо там присутствовать, и от участников обычно ожидают наличия допуска к секретной информации, учитывая деликатный характер обсуждений», — пишет издание со ссылкой на должностных лиц министерства обороны.

Представители Пентагона подтвердили, что жена Хегсета Дженнифер не является сотрудником ведомства. Нередко супруги высокопоставленных чиновников имеют низкий уровень допуска к секретной информации, однако источники из министерства обороны США отказались сообщить, есть ли такой у Дженнифер.

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25 марта стало известно о скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по йеменским хуситам администрацией США. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня ему пришло уведомление о добавлении в групповой чат «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником «Пит Хегсет» опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.

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